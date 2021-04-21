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【無性婚姻】結婚15年沒性生活自倒老公精液懷孕　妻難忍獨守空房欲離婚︰好痛苦

親子 17:46 2021/04/21

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台灣一名人妻與丈夫結婚15年，自誕首胎後沒有性生活，連懷孕第二胎都是丈夫把精液交給她倒進體內。

維繫夫妻感情是一大學問，性生活也需要協調。台灣一名人妻在網上討論區發文訴苦，稱自己與丈夫結婚15年，但自誕下第一胎後，兩人再沒有交歡。妻多次向丈夫求愛不果，其後為了生第二胎，丈夫只是把精液交給她倒進體內。最近妻終難忍獨守空房，欲提出離婚。

該名妻子在網上討論區「Dcard」發文，表示與丈夫結婚超過15年，一直被丈夫忽視，覺得丈夫只重視孩子，惟在家庭開支、房貸、裝修等費用就要求AA制一人一半，因妻本身都有工作，但她認為丈夫要為家庭付款的時候，才會想到她，令她有感自己只是「分母老婆」。

多年來妻子也感到不開心，但她從沒想過要離婚，直到最近愈來愈接近更年期，才開始有感「浪費很多青春在不對的人身上」。

兩人新婚時偶爾也有甜蜜時刻，但自懷上第一胎後，便再沒有性生活。妻認為丈夫的生活全是小孩，更要求跟孩子睡，讓孩子有安全感；他放假時也忙於自己的工作和興趣，就像當妻子是室友。

妻子曾提過兩人沒有性生活的問題，但丈夫總是推說︰「大家生完小孩都是以小孩為重，誰還有空管那種事。」妻更自爆欲誕第二胎時，都能自行「人工受孕」。

點擊圖片即睇人妻自白求歡經過︰

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網民︰丈夫早已不忠或同性戀

帖文一出引起網民譁然，不少人相信丈夫早已出軌或有嫖妓，甚至有機會是同性戀；有網民又質疑文章的真確性，點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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