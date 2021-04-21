【出汗臭狐】中醫解構脾臭狐兩大元兇　工作壓力大焦慮致肝鬱令汗有異味

▲ 中醫解構脾臭狐兩大元兇

近來天氣潮濕翳焗，氣溫也開始回升，在室外走動難免會出汗。於此時節走入人多擠迫的車廂，身貼身本身已覺不太舒適，若然更有濃烈的汗臭異味傳出，卻不能走開的話，就更加煎熬！臭狐異味難忍，而且嚴重影響社交，到底有無得醫？而導致臭狐的元兇，又是否只因為多汗？交由中醫師一一拆解這個「尷尬病」的種種迷思。

身體帶有異味，坊間常常稱為「體臭」或「臭狐」，許多人認為較常出現於體形較胖，或是常常汗流浹背的人士身上。於中醫學說中「臭狐」的正名為「狐臭」，註冊中醫師王卓坤解釋，因汗水本為無色、無味、無臭，若然顏色或觸感異常，甚至乎帶有臭味，則表示身體出現問題。

「汗水本身並沒有味道，但若然汗水特別黏手，顏色較黃，又或是味道偏重的話，都反映身體狀態不佳。從臨床上看，這些情況較多源於脾胃濕熱，或肝鬱化熱的情況。」因身體失衡而出現一連串的內在徵狀，而繼發出臭狐。

臭狐有先後天之分

王醫師續指，臭狐有先天和後天之分，若父母都有臭狐問題，子女亦有機會遺傳到，此類人士的臭狐問題也相對較難根治。若為後天出現的臭狐，則多與個人體質有關。「後天出現臭狐者，較為脾虛和肝鬱的人士。」因脾喜燥而惡濕，若喜歡吃肥膩、煎炸等重口味的食物，或特別鍾愛甜食，此類食物都會加劇脾胃的負擔，進食過量的話很容易引起脾胃功能失調，影響其運化功能，令身體積存濕熱。這除了會使體形肥胖，更會引起身體異味，出現臭狐。

而假如長時間承受龐大的工作壓力，不安、焦慮等情緒持續堆疊，或脾氣暴躁、起伏波動大者，也較大機會出現臭狐。「因肝與情緒的關係密切，思慮過多的話容易導致肝氣鬱結，肝鬱化熱、熱隨汗出，繼而就會隨流汗散發出異味。」故肝鬱、肝熱者的汗多帶有異味。

除了上述兩個病因，一般發育中的年輕男女、中年人士也是臭狐的好發族群，因年輕男女於發育期間的賀爾蒙水平旺盛，身體味道也會隨之變得比較濃烈，屬正常現象。若再加上飲食習慣，或情緒失調，臭狐的情況亦會加劇。中年人士較多因工作壓力大、飲食不節制而令身體失衡，所以會出現臭狐。

腋下以外都會有臭味

有人以為出汗量多的人才會出現臭狐，王醫師指臭狐出現的主要原因應為身體狀態異常，臭狐患者的體質較容易出汗，而其汗水亦會帶有異味，所以才會使人有錯覺認為出汗多就等如易患上臭狐，但其實真正的成因與汗量多少並不存在直接關係。而若因遺傳因素、脾虛或肝鬱等情況而出現臭狐的話，有異味的位置也不止於腋下。「毛髮濃密，而又常常都會被衣物覆蓋住，導致局部環境更加悶熱的位置，都會使臭狐的情況加劇。一般而言，臭狐較常出現於腋下、頸後的髮際部，還有陰部位置。」

臭狐異味濃烈，用香水、止汗劑也蓋不過，分分鐘或因氣味混集而加劇刺鼻的感覺。久而久之會影響患者的自信心，身邊人也因而要保持距離，嚴重影響社交和工作。「臨床上曾遇過正值發育時期的中學生，因為身體帶有異味而遭受同學們排擠，嚴重影響其社交狀況，情緒低落亦影響他的學業成績。也有情侶因親熱時另一半身上的異味強烈，難以忍耐，最終提分手。這使患者的心理大受打擊，臭狐的影響可以好大。」自己長時間要聞着異味，不斷物色方法解決、減輕臭狐，承受龐大壓力之餘，身邊人也不願靠近自己，生理、心理上都受盡煎熬。

調節生活飲食習慣減輕臭狐

若因臭狐而求醫，王醫師指治療方法因人而異，視乎其成因、體質而定，但主要分中藥調理和針灸兩方面進行。「中藥治療的目標，是清理脾胃濕熱和疏肝化火。再以針灸輔助治療，針相應的穴位，疏通一身經絡之氣。」一般的治療期為兩個月至半年不等，後天出現臭狐的病人根治機率較高，而且治療期相對較短。如因先天因素，即遺傳而導致的臭狐，治療時間則會長一些，也較難根治。

除中藥調理和針灸治療以外，患者亦應該調整其生活和飲食習慣，以減少誘發臭狐的種種內在因素。於飲食方面，王醫師提醒應忌食辛辣、煙酒等刺激性食物，或發酵食材如芝士，應多吃蔬菜和口味清淡的食物，以減輕脾胃的負擔，免卻因功能失調而產生濕熱狀況。

另外，也要時常保持心境舒暢，工作壓力大者可嘗試避免將工作帶回家做，或減少加班，盡量固定自身的作息時間，多放鬆身心使情緒穩定。有時間的話可配合適量運動，亦有助避免肝鬱化火的狀況。而於衣物上，可選些較鬆身的款式，減少因為太緊身或侷促，令身體位置因悶熱而加劇出汗的情況。

外洗治療藥方有助紓緩

若希望以飲藥、針灸或食療以外的方法對抗臭狐，王醫師建議一道外洗治療藥方，可有效紓緩難以忍受的異味。

材料：茵陳20克、萆解20克、苦參30克、薄荷10克。

做法：把所有材料放進煲內，煮水30分鐘，然後取汁。再用化粧棉或薄紗巾沾上汁液，並在腋下或有臭狐的位置外敷15分鐘，每周兩次即可。

＊此方有袪風消積、清熱解毒之效，可有助治療臭狐，而且效果比一般鹽晶外敷好。

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記者：吳霆俊