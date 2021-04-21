【家常便飯】大廚教番茄煮豬扒 傳授選厚身豬扒避免變韌
疫情持續，在家煮飯已成為每日的指定工作，於是便會嘗試煮不同的創意菜式，但其實平凡的小菜若然做得美味，經常食也不會覺悶。像一道十分家常的番茄煮豬扒，大家可能已做過無數次，但要煮得好食絕對有技巧，請來王子飯店京川滬廚房總廚陳潤成示範，分享秘訣及心得。
陳潤成師傅今次示範的番茄煮豬扒，便用上黑毛豬做材料。他說：「因質感較腍身，並不嚡口，質素很好。我提議選較厚身的，因豬扒薄身，煮好後若不是立刻食，會很快變硬，口感及味道便會大打折扣。」
陳師傅解釋，因黑毛豬本身的肉味已很香濃，故只需用小量鹽醃已夠味，而且可選帶一點肥肉的黑毛豬，煎出來並不會太肥，口感會煙煙韌韌，味道甚佳。
當然，陳師傅說大家用一般豬扒也可以，不過便要加入醃料，包括鹽、生抽、糖，在未醃前更必須要先揼鬆（黑毛豬就不用），因可使醃料更入味，質感亦更鬆軟。
至於另一主角番茄，陳師傅說不用刻意選一些貴價產地或特別的品種，用上最大路的中國番茄，效果已很理想。而且宜選較硬身及帶點光澤的番茄，代表質素較佳；切忌選腍身，因並不新鮮，味道欠佳。
另外，如果想口感好一點，陳師傅建議可去掉番茄皮，食落會更嫩滑。
---------------------------------
材料（4人分量）：
豬扒 1磅
番茄 3隻
洋葱 半隻
茄汁、糖 各2茶匙
鹽 1/3茶匙
蒜頭（成蒜蓉） 1粒
葱、生粉 小量
醃料：
鹽、生抽、糖 適量
---------------------------------
做法：
1.豬扒用鹽、生抽及糖醃一會。
2.以慢火煎豬扒，差不多八、九成熟時，開大火煎一會，取起並切件，備用。
3.爆香洋葱，備用。隨後煎番茄，下蒜蓉一起炒，再下水煮，水要蓋過番茄。
4.下茄汁、鹽、糖，煮至番茄腍身。
5.落生粉水，再加入豬扒煮，大約1分鐘。
6.最後落洋葱及葱，炒勻，便完成。
責任編輯：招美寶
全文刊於《經濟日報》，原題為「大廚教番茄煮豬扒 選厚身豬扒避免變韌」。
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick