赴海南吃海南雞飯？　林鄭月娥意外掀起熱話

▲ 林鄭月娥稱希望香港青年到海南實習，享受喜愛的海南雞飯 。（經濟日報圖片庫）

海南雞飯、揚州炒飯、星州炒米、福建炒飯等常見食物，是否都以發源地命名？能夠在當地吃到正宗風味？隨住特首林鄭月娥，今日在Facebook談海南時，提到「港人喜愛的海南雞飯」，這話題在網絡上引起熱議。

港人常吃的海南雞飯，是新加坡的菜式，就連著名食家蔡瀾也曾指，海南雞飯成為新加坡的國食，去到海南島，也尋不到那種滋味。

不過，海南雞飯並不是完全與海南沒有關係，有專售海南雞飯的香港飲食集團就指，海南雞飯「據說源於海南島，及後傳到東南亞，在當地發揚光大，還成為世界知名料理」。

林鄭月娥今日結束一連4日，在海南出席博鰲亞洲論壇的行程，在Facebook上稱海南省領導主動提出，為香港青年提供就業及創業機會，而她也希望很快見到香港青年，到海南實習、就業、創業，「享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」

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