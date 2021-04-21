【DSE2021】竹篙灣檢疫中心獨立考室曝光　房內設錄影設備考生禁擅離座位　如廁前須舉牌示意

▲ 每間獨立考室設置錄影設備，考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用；而所有考試程序及考試規則，會盡量與一般試場安排一致。（考評局提供）

應屆中學文憑試（DSE）將於周五（23日）開考，考生如須接受強制檢疫，可申請到竹篙灣檢疫中心應考，至今（21）已有兩名考生申請在檢疫中心分別應考視覺藝術科及下周展開的核心科目。中心內的「隔離試場」環境今日首度曝光，獨立考室原為一般寢室，房內除設有桌椅及錄影設備，亦設床舖，但考試期間考生須留在錄影範圍內的座位；使用房內的洗手間前，亦須舉將相關告示卡窗外放出窗外，待監考員同意才能離開座位如廁。

考評局早前公布，今年會為須接受強制檢疫的考生作出特別安排，若考生表明願意於檢疫中心應考DSE，將會獲安排於竹篙灣檢疫中心檢疫，並於中心內經過消毒的獨立房間應考。

截至今日（21日），局方已接獲2名考生申請於竹篙灣檢疫中心應考，他們將分別於周五（4月23日）於檢疫中心應考視覺藝術科；另一人將於下周一（26）至下周五（30日）期間應考通識教育科、英文科及中文科共3個核心科目。

考評局指，考生如須接受強制檢疫，應盡量在考試前最少3個工作天，連同相關證明文件向考評局提出書面申請於檢疫中心應考文憑試。有關考生將獲安排於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫，並可於中心內經過清潔消毒的獨立房間內應考。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

據考評局公日公布「隔離試場」環境細節，竹篙灣檢疫中心設有多個獨立房間為考室，考室設置錄影設備，考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用；而所有考試程序及考試規則，會盡量與一般試場安排一致。

獨立考室原為一般寢室，設有供考生應考用的桌椅；房內雖有床舖，但考生在考試期間必須留在錄影範圍內的座位。考生如需使用洗手間，應把有關「告示卡」放出窗外，待監考員同意才能離開座位，使用考室內的洗手間。監考員會在考室外監察考試過程，並準備隨時協助考生。

考生完成作答後，應把答卷及電腦條碼貼紙等放入膠袋，待監考員收集。考評局會於消毒後盡快掃描答卷，以便進行網上評卷。考評局現正招募監考人員，並會為其安排相關培訓。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅