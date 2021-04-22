【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物

▲ 樂園「幻想世界」採用的植物都比較小巧可愛、顏色較柔和。（香港迪士尼樂園提供圖片）

今日（22日）是「世界地球日」，近年不少企業都響應環保回收行動，為保護地球出一分力。香港迪士尼樂園亦「動起來」，今年會透過4大項目，向市民及員工宣揚環保訊息，其中樂園3年內已安裝逾5,000塊太陽能發電板，可提供逾700個家庭一年的用電量；樂園更首推園藝網上導賞團，介紹園區特色植物。

設全港最大型太陽能發電系統 推動可再生能源

香港迪士尼樂園在2018年開始，進行大型太陽能發電系統安裝工程，首三階段會在今年中完成，度假區內20座建築物的天台，包括遊樂設施及後勤位置建築物，已裝設合共超過5,000塊太陽能板，是目前全港最大型的太陽能發電系統，預計總發電量高達約236萬度電，相當於715個三人家庭一年的用電量。

樂園設施服務總監傅志榮表示：

環保是一項長遠的投資和承諾，今次的項目採用新型的無線實時監測系統，可以透過手機程式監察每一塊太陽能板的運作、效能和使用情況，保障整個太陽能供電系統的穩定性，以及發揮最大效能。

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首推園藝篇網上導賞 介紹園區特色植物

香港迪士尼樂園首度在社交平台推出樂園綠「識」新生活 – 園藝篇網上導賞 ，由樂園大使Melody，向市民介紹園區不同主題的花草樹木。

例如樂園內的「探險世界」是一個遠離文明世界的森林，植物的造型會傾向原始和自然，並選取面積較大塊的花和葉，營造出熱帶雨林的感覺。

「幻想世界」的風格比較優雅，採用的植物都比較小巧可愛、顏色較柔和，更有超過30個迪士尼角色配合不同場景的植物造型，猶如置身在童話世界當中。

「明日世界」則以未來為主題，園藝師特別將植物修剪成幾何形狀，以塑造出宇宙太空站的未來感。



▲ 園藝師將「明日世界」植物修剪成幾何形狀。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園首度推出園藝篇網上導賞。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 「探險世界」植物營造出熱帶雨林的感覺。（香港迪士尼樂園提供圖片）



廢木再用 減少綠色廢料

香港迪士尼樂園種植了過萬棵樹木，惟樹木的自然生長、日常護理修剪以及每年風季時的吹塌，都會產生一些綠色廢料。樂園自2017年年起，自行利用碎木機，將修剪後的樹枝或斷樹椏等等，碎成木碎塊循環再用，再應用在園區前台或後台地带。

樂園會將綠色廢料處理成為有機覆蓋物，再重新鋪在不同園區的花壇土壤上，減少堆填區的負荷之餘，也能節省護理土木的成本。

由碎木機所碎出的小木碎可用作有機土壤覆蓋物，覆蓋在泥土的表面，防止水土流失，更加可以令土壤變肥沃、保持濕潤及溫度，以及防止雜草生長，同時提供有機食物给予泥土下不同微生物生長, 達致土壤共生作用, 使植物生長更加旺盛。



▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園將綠色廢料處理成為有機覆蓋物，再重新鋪在不同園區的花壇土壤上。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

▲ 樂園利用碎木機將修剪後的樹枝或斷樹椏等，碎成木碎塊循環再用。（香港迪士尼樂園提供圖片）

樂園組義工隊 為保護環境出力

香港迪士尼樂園義工隊在4月中到訪世界自然基金會的大埔元洲仔自然環境保護研究中心，協助清理海岸及進行海洋垃圾調查，了解香港水域的海洋廢物問題，改變污染環境的習慣。

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記者：陳曉瑩