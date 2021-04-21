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【減肥大作戰】口罩小姐冠軍「浩南」極速修身法　3個月減24磅擊退中央肥胖

保健美顏 18:33 2021/04/21

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口罩小姐冠軍「浩南」極速修身法，3個月減24磅擊退中央肥胖打造纖腰。

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》於上周日（4月11日）舉行總決賽，最後由大熱「浩南」鄭伊琪奪得冠軍。今年27歲的鄭伊琪本身是一名模特兒，她為了比賽積極瘦身，最終在3個月成功減去11公斤（約24磅），更趕走中央肥胖。

浩南在1月中開始減肥，在參賽期間，她不時在Instagram上更新自己減肥進度，身高172厘米的她，原本體重為62公斤（約136磅），亦曾透露自己有中央肥胖問題，只是平時靠衣著掩飾。

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她分享減肥心得時表示，其中一大重點就是飲水，因飲水可增強飽腹感，並有助加快新陳代謝，將「垃圾」排出體外。她每日都會喝上3000毫升，每次吃飯前都會飲約4杯水。

另外，她亦指要戒甜食，因為甜食除了含糖分，還會增強飢餓感，令自己經常不知不覺想吃東西，所以她飲食上也相當節制、清淡，保持多菜少肉、少油少鹽的原則。

她分享自己的菜單，指中午會吃恰菜和蛋白質食物，晚餐則吃蔬菜，又會盡量控制在6、7點前吃晚餐。從她的IG 帖文可見，她多數會吃生菜、西蘭花、椰菜花、菜心、三色椒、番薯、雞蛋、雞肉等健康又有營養的食物。

控制飲食之餘，浩南亦會配合運動，在減肥最初，她會隔日跑步，每次跑30分鐘，維持兩個星期，大約減去4公斤，但後來覺得進入減肥樽頸位，停滯不前，於是找私人教練幫忙，開始做負重訓練及減卡路里訓練，期間都會跑步，最終合共減走11公斤，體重只有51公斤。

點擊下圖看浩南如何極速修身以及減肥餐單：

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責任編輯：羅嘉欣

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