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【減肥大作戰】啤梨型VS蘋果型　減肥前先了解脂肪分布

保健美顏 10:09 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

啤梨型、蘋果型身型的減肥方法完全不同！

根據世衞對超重體重的定義，BMI（體重kg\身高m2）正常範圍值為18至25，若高於25，可界定為超重；若指數超過30或以上，已被視為肥胖。

單以BMI數值定義肥胖並不適用於兒童及運動員。兒童超重準則需與同齡同性別者比較，方法將受測對象的BMI數值由小至大排列，當順序第85%至95%者可視為超重，排序第95%或以上者為肥胖。由於運動員脂肪與肌肉比例有異於大眾，所以不適合BMI定義運動員肥胖與否，較可行方法可直接量度其皮下脂肪厚度。

即使BMI可作為衡量體重達標參考，但不能反映到脂肪分布情況，如要得知脂肪所在位置，方法可直接量度肩胛、上臂、腰間等皮脂厚度，再與正常值比較。

若大家網上爬文時，可能常見啤梨型或蘋果型肥胖，其實若分清這兩者，能大大幫助了解自己脂肪分布，若減肥的話，更能有效對症處理。

啤梨型

指脂肪主要儲存於臀部及大腿處皮下組織，其外形特徵可見臀部大重下垂和大腿粗壯

蘋果型

蘋果型肥胖，又稱為中央肥胖，其手腳或可不胖，但肚腩突出，脂肪集中分布於腹部內臟旁。成因多與內分泌及代謝異常有關，故可造成更大的健康問題。

肥胖成因一般可理解為飲食熱量大於代謝消耗，入多於出，所以能量以脂肪型式儲存體內。除此以外，肥胖亦可因賀爾蒙分泌異常，影響飢餓感，使當時人渴求進食大量高熱量食物；或懷孕期間肥胖增磅，但產後又進食無度，結果體重不跌反升；或年老肌肉量減少，從而代謝及消耗熱量減慢減少，體內儲存過多能量；或為內科疾病的症狀，例如甲狀腺功能低下，或多囊卵巢綜合症等，患者大多表現為肥胖體形。（待續）

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撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

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