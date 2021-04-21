【串謀詐騙】15間旅行社涉用假單騙逾295萬元本地遊資助　警拘19人

▲ 15間旅行社涉用假單騙逾295萬元本地遊資助，警拘19人。（曾秋文攝）

本港15間旅行社涉嫌於去年5月至7月期間，利用假單騙取逾295萬元的本地遊資助，警方今日（21日）拘捕19人，包括旅行社董事及職員，全部被扣查。

警方交代案情時表示，旅遊業議會去年10月共接獲15間旅行社約16個有關「綠色生活本地遊鼓勵計劃」資助申請，經調查後懷疑有人利用偽冒單據作出提交申請，轉介警方作出跟進，警方查證旅行社並無舉辦任何旅行團活動，今日作出拘捕行動。

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警方指，15間涉案旅行社開業2年至20年不等，仍有營業，大部分屬於小型旅行社，警方正調查它們是否互相有關連；而被捕者涉及13男6女，年齡由32至83歲，包括14名旅行社董事及5名職員。

港府2019年12月推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，透過旅遊業議會資助旅行社舉辦環保綠色本地遊，合資格旅行社憑餐廳、旅遊車或保險單據等，可申請資助，每名旅客資助200元，每間旅行社最高可獲10萬元資助額。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩