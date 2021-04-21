【親子共讀】日本作家五味太郎繪本推介　幼兒教育專家︰一本好讀物能走進孩子的心

▲ 五味太郎的作品題材有趣亦多元化，每每都是好玩的事。

一本好的讀物既能走進小朋友的心，使其產生共鳴，更能藉着書本內容獲得知識，又或引導小朋友建立正確的價值觀。以繪本讓幼兒認識一些抽象的課題如情緒，能讓幼兒以輕鬆、易明的方式接觸箇中的概念。

日本作家五味太郎的繪本適合3至6歲幼兒閱讀，很多小朋友也一定看過他的《小魚逃走了》、《看，脫光光了》、《鱷魚怕怕牙醫怕怕》。筆者從事幼兒教育工作，在公在私都喜歡閱讀童書，尤其喜歡閱讀五味太郎的作品，因為他是少數能於作品中自然地呈現「幼兒為本」特性的作家。

喜歡他的作品大概因為作品中每每都是好玩的事，題材有趣亦多元化，如幼兒的日常《大家來大便》、《噢，身體的各位》。在他筆下，看似很簡單的內容，都充滿了有趣的想法與畫面，如《一起來玩吧》、《黃色的是蝴蝶》、《是誰在那裏呢？》。每次看畢作品都有走了一趟幼兒世界再回來的感覺。而出色的繪本就是如此，圖與字各有吸引之處卻又缺一不可。如果只能推介一本他的書，筆者會選《爸爸走丟了》。

《爸爸走丟了》一書中的小男孩，因為過於專心玩電動遊戲而和爸爸失散了。作者筆下的小男孩沒有大吵大鬧，反而展開了一段找尋爸爸的旅程。讀者跟着小男孩，以爸爸的特徵--穿西裝、戴帽子、條紋領帶、黑皮鞋、還有胖胖的背影，嘗試一步步去找回失散了的爸爸。可是，找到了穿西裝的卻不是爸爸的董事長；找到了戴帽子的卻不是爸爸的蠟像模特兒；找到了穿黑皮鞋的卻不是爸爸的年輕男士；找到了打領帶的卻不是爸爸是位女士的衣服……為此，每一頁的繪本內容就即時變成了一場「視覺辨識」遊戲，加上書中特別安排的揭頁，讀者看起來就更「好玩」。

此書逆轉了幼兒對「失散」的恐懼感，反而以輕鬆、幽默的手法讓幼兒正視這個話題。這確是一本親子共讀的好讀物。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「優質繪本推介」。

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