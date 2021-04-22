【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展

▲ 幸運兒女戶主入票抽新樓成功中籤，設計師為她度身造1房1廳設計。

時下新盤愈劏愈細，要解決平面空間不足，其實相當考驗室內設計師將有限資源變出無限可能的功力。位於屯門御半山的250呎單位，設計師妙用樓底高度加建「閣仔」，做到麻雀雖小，但五臟俱全。

負責設計這單位的室內設計師Keith接受TOPick訪問，分享女戶主當日幸運地抽中籤，在家人的幫助下成功上車。難得擁有自己的小天地，即使單位面積細小，但她仍希望可清楚劃分睡眠和活動區域。

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1層變2層 妙用劏盤空間

Keith指單位樓底只有2.89米，在評估實際環境和考慮住戶的身高後，決定為客度身打造一個閣樓設計並將睡房升上「閣仔」。裝修後上層面積有40平方呎，足夠擺放一張3尺床褥和書枱；下層為客飯廳，設置衣櫃及樓梯作儲物空間，同時收藏伸縮式餐枱，做到1房1廳。

融合時尚自然風格 滿足戶主要求

由於戶主希望單位有北歐風格的自然通透元素，因此Keith以白色為全屋主色配搭木質傢俱，再利用露台自然採光，令單位變得簡潔明亮。

（廁所及廚房沒有重新裝修）

工程詳情：

裝修時間大約2個月，總費用約22萬，詳情如下：

傢俬 80000

木工 74000

油漆 40000

雜項 16000

水電 10000

資料來源：設計情報中心

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責任編輯：張懿慧