【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位 8萬加建40呎閣樓向高空發展
時下新盤愈劏愈細，要解決平面空間不足，其實相當考驗室內設計師將有限資源變出無限可能的功力。位於屯門御半山的250呎單位，設計師妙用樓底高度加建「閣仔」，做到麻雀雖小，但五臟俱全。
負責設計這單位的室內設計師Keith接受TOPick訪問，分享女戶主當日幸運地抽中籤，在家人的幫助下成功上車。難得擁有自己的小天地，即使單位面積細小，但她仍希望可清楚劃分睡眠和活動區域。
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1層變2層 妙用劏盤空間
Keith指單位樓底只有2.89米，在評估實際環境和考慮住戶的身高後，決定為客度身打造一個閣樓設計並將睡房升上「閣仔」。裝修後上層面積有40平方呎，足夠擺放一張3尺床褥和書枱；下層為客飯廳，設置衣櫃及樓梯作儲物空間，同時收藏伸縮式餐枱，做到1房1廳。
融合時尚自然風格 滿足戶主要求
由於戶主希望單位有北歐風格的自然通透元素，因此Keith以白色為全屋主色配搭木質傢俱，再利用露台自然採光，令單位變得簡潔明亮。
（廁所及廚房沒有重新裝修）
工程詳情：
裝修時間大約2個月，總費用約22萬，詳情如下：
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傢俬 80000
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木工 74000
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油漆 40000
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雜項 16000
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水電 10000
資料來源：設計情報中心
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責任編輯：張懿慧