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【承建商被控】港鐵沙中線工程醜聞　禮頓被票控違《建築物條例》押後再訊

社會 17:42 2021/04/21

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代表禮頓的大律師賀智（Adrian Halkes）今到庭應訊。王仁昌攝

港鐵沙中線工程疑有鋼筋被剪短及監工紀錄造假等，工程獨立調查委員會最終裁定港鐵及總承建商禮頓建築（亞洲）有限公司須負責，屋宇署及後票控禮頓，指禮頓沒有按照《建築物條例》規定方式使用建築物料，案件今(21日)於九龍城裁判法院提堂，禮頓暫毋須答辯，以待辯方與控方作進一步商討。案件押後6月23日再訊。

被告為禮頓建築（亞洲）有限公司，被票控身為註冊一般建築承建商准許或授權在進行工程時，加入或使用任何物料，而該等物料並未按照根據建築物條例就該等物料所規定的方式而應用、使用或固定，違反《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條。

傳票指，禮頓於2017年6月30日，身為於沙田至中環線項目紅磡列車停放處進行建築工程的註冊一般建築承建商，直接涉及當中可變製冷劑流量系統(VRV)機房的鋼筋混凝土基腳工程，准許或授權在進行該等工程時加入或使用任何物料，而該等物料並未按照建築物條例所規定的方式而混合、預備、應用、使用、豎立、建造、放置或固定。

案件今提堂，辯方申請案件押後，期間與控方作商討。惟控方指早前已向辯方作回應。辯方遂指，對傳票所涉的條例，有待控方澄清，又指與1宗終審法院案例有關。控方指須向律政司索取進一步法律意見。

裁判官遂將案件押後6月23日再訊。

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記者：王仁昌

醜聞 中環 屋宇署 港鐵 律政司 紅磡 沙田 工程 建造 九龍城

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