南記粉麵首推「麻辣擔擔米線」套餐　香+滑+麻激起食慾

▲ 春卷菜肉餃麻辣擔擔麵

初春天氣潮濕悶熱，香港仔南記粉麵首度推出「麻辣擔擔米線」套餐，以齊集「香、滑、麻」的「麻辣擔擔」湯底為首，再以香脆惹味的「風沙脆豚」及「風沙春卷脆粒」等全新配料入饌，並有清甜開胃的芒果冷泡鐵觀音，踢走悶氣。

出色的湯底絕對是一碗米線的靈魂所在，南記全新推出的特色「麻辣擔擔米線」，湯底由悉心熬製的豬骨湯加入爽口榨菜、幼滑花生醬、秘製麻辣油及花生碎烹調而成，濃郁花生香味與麻辣湯料完美揉合，每一口湯雲集「香、滑、麻」三種滋味，加上幼滑的米線、全新配料及索滿湯汁的豆卜等配菜。

▲ 風沙春卷麻辣擔擔麵

至「風沙脆豚」及「風沙春卷脆粒」兩款小食，前者選用肥瘦分明的豬腩肉，即叫即炸成酥香的脆豚，伴以炸香蒜及乾辣椒混合而成的避風塘風沙，即食脆口惹味，外酥內嫩的口感讓人忍不住一口接一口吃不停。

而脆豚放入麻辣擔擔湯底則索滿湯汁，一口咬下時吃出陣陣麻香，別有一番風味。同時，鎮店招牌配料春卷亦升級炸成的骰可口的春卷脆粒。

吃過湯底香濃的米線後，一杯冰涼的芒果冷泡鐵觀音解辣潤喉，茶包經過一晚冷泡萃取，甘甜清冽的醇茶配搭熱帶風情芒果滋味，香甜醒胃為春夏帶來全新清新感。

▲ 風沙脆豚麻辣擔擔麵