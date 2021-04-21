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【失格遊人】參演微電影揚威海外奪大獎　Gin Lee演繹喪貓之痛感同身受

娛樂 18:05 2021/04/21

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Gin Lee早前拍攝微電影《失格遊人》。

歌手Gin Lee（李幸倪）早前參與微電影《失格遊人》演出，影片是為配合專輯《Dear Secret》拍攝，由張蚊及陳品執導，長半小時的《失格遊人》早前揚威海外，在外地展影展贏得大獎，令首次演戲的Gin Lee感到鼓舞。

《失格遊人》早前共勝出《New York Indie Short Award》的「Best Experimental Short」，以及入圍《Golden Short Film Festival》中「Golden Experimental Short Category」官方單元，Gin對此十分感恩：「在疫情下一切來得不易。」

 

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首次拍戲參加演技課

Gin Lee沒料到當初一個簡單想法會成就一次盛會：「最初想是希望拍有電影感的MV，沒想過三個MV可串連起來，變成一套微電影。」

《失格遊人》由其歌曲《幸福門》、《美男子與香煙》及《開燈‧熄燈》串連而成，故事從一間古老大屋，串連三個年代三位女子的不同故事，當中主題都是面對痛苦和失去，如何在現實和幻想中作出選擇。

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當中Gin參演故事其中一節，角色經歷愛貓離世，但在神秘大屋中，卻跟貓兒重逢，讓她可再感受愛寵的溫暖。

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由失去到學習面對

導演張蚊稱，當初構思故事，便是由Gin的親身經歷而啟發，適逢她也剛歷愛犬離世，故跟另一導演陳品，講述一個失去後如何面對的故事。

Gin在片中有很多獨腳戲，初次演出的她，也向導演問了好多問題，事前也曾上過演技課，學習如何放下歌手身份，豁出去投入角色。

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去年曾歷喪貓之痛的她，用上真感情去投入演出，在分享會上被問到是否走出傷感，Gin坦言：「至今我仍未走出傷感，在情緒不穩時，去接拍這樣的故事，唱有關的歌曲，是自虐也是一種治療，因為覺得要去面對傷痛，也許是最佳的療傷方法。」

感性的Gin，自言現在看見演出，仍然會哭過不停，笑言是個情緒激動的人，連看卡通片都會哭。

Gin Lee十分愛貓。

Gin視愛貓如親人、兒子、最好的朋友，並在專輯以《開燈‧熄燈》懷念愛貓，她曾向TOPick表示，歌曲反映自己內心深處的傷感。「因疫情在家，多了時間去處理內心情緒，很多時聽歌或唱歌都會哭起來，這可能對我未來演繹作品都有啟發。」

《開燈熄燈》正是感情沉澱過後更能發揮內心情感。Gin稱：「這寫給離世愛貓，加上去年工作上的阻滯，內心的感受都放了在歌曲中。」

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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