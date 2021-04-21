【上訴駁回】右眼受傷少女覆核警方取得醫療報告敗訴　少女申上訴被駁回

▲ 右眼受傷少女就警方取得其醫療報申上訴被駁回，經濟日報資料圖片

2019年8.11於尖沙咀右眼受傷的少女K，早前就警方拒展示手令內容，便向醫院取得其醫療報告而提出司法覆核， K早前被判敗訴後，提出上訴。上訴庭今（21日）頒下判詞，指警方拒絕提供手令副本，並沒有侵犯K提出訴訟的權利，因此駁回上訴。



首席法官潘兆初於判詞中指出，K提出的上訴致命之處是，無可否認警方所持有的手令，就是為了在K拒絕向警方提供醫療報告的情況下，讓警方仍有權查閱相關報告，因此K的私隱權是來自她的醫療報告，而非警方的手令。

即使欠缺警方的手令副本，K仍然可以提出法律行動，以保障她於醫療報告中所涉的私隱，因此警方拒絕向她提供手令副本，並沒有阻礙她採取法律行動，亦沒有侵犯她獲《基本法》35條所保障的提出訴訟之權利。

上訴庭副庭長林文瀚則於判詞中解釋，K所提出的司法覆核爭議範圍狹窄，她只是質疑警方拒絕向她提供手令副本，侵犯了她獲《基本法》35條所保障的提出訴訟之權利。K亦沒有針對警方取得其醫療報告的做法，或侵犯了她獲《香港人權法》14條所保障的私隱權而提出訴訟，甚至沒有嘗試向批出手令的裁判官申請擱置手令。

林續指，K一方於上訴期間卻曾提及K的私隱權被侵犯的理據，但法庭認為私隱權並非絕對權利，執法行動等目的，可以是干預私隱權的合理原因，因此若K一方希望以私隱權被侵犯的原因提出訴訟，必須妥善地準備有關理據及證據，但法庭現時並沒有相關證據，因此若K擬繼續訴訟，只可以根據《香港人權法》14條的理據，重新入稟。

針對K現時提出的上訴，上訴庭引述K一方的說法，指K認為警方向她出示手令，並不會對刑事調查構成不公，因為所涉的是K本人的醫療報告，K因此質疑警方不合法地拒絕行使酌情權。但上訴庭指原審期間K並沒有提出這項挑戰，因此警方亦沒有機會解釋他們於本案中，是如何運用酌情權。

再者，上訴庭認為根據警方誓章，警方已考慮過公開手令會對刑事調查和公眾利益有影響，反映警方並非一成不變地依從政策行事。上訴庭亦認為K一方不能假設她並非本案中被調查的主角。

上訴庭又指，受影響人士有權向法庭申請擱置手令，但這並不代表他必然有權取得手令副本。根據《個人資料（私隱）條例》，以刑事調查為由而取得個人資料，是可獲豁免的，上訴庭認為本案並非合適的場合，讓法庭考慮制訂新的規範。

無論如何，上訴庭認為K知悉警方已透過手令而取得其醫療報告，已足以讓她提出保護個人私隱的訴訟，K所指稱的實際困難，例如無法取得批發手令的裁判官名字等，均不構成提出本案覆核的理據，亦沒有證據支持。

至於代表K的資深大律師夏博義於聆訊期間，曾質疑警方取得相關醫療報告背後的動機，上訴庭則認為入稟狀和K的誓章中均沒有觸及這一點，因此亦不適宜由大律師提出相關質疑，警方亦沒有機會提交證據作回應。

基於上述原因，上訴庭決定駁回K的上訴，K並需支付訟費。

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記者：楊詠渝