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【選舉制度】候選人離世或DQ即中止選舉　議員憂造成不公

政治 17:56 2021/04/21

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鄧忍光（右）（經濟日報資料圖片）

立法會繼續審議改革選舉制度。有議員關注，倘地方選區候選人被取消資格（DQ）或離世，選舉程序將會中止，質疑會造成不公。

工聯會立法會議員麥美娟指出，地區選舉規模較大，假如選舉工程期間，因對手被DQ而停止選舉工作，稍後要重頭開始，認為是不公平，擔心有人利用漏洞，在提名期結束前一刻才報名，以圖中止選舉。新民黨葉劉淑儀則關注，選舉中止後，選舉開支的發還情況，認為政府要考慮相關修例。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光解釋，地方選區會改為雙議席單票制，假如只得2至3名候選人報名，其中一名候選人去世或DQ，都會令選民失去心儀候選人。他又強調，做法是參照現行功能界別選舉，而以往地區選區採取名單制，所以遇上同樣情況時毋須中選舉。

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記者：陳宛彤

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