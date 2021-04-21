【收地建屋】10組私人地研究或改建公營屋料短期公布　另覓8組棕地料可建2萬公營屋

▲ 政府短期內公布，10幅私人地能否發展成公營房屋。（資料圖片）

政府於2019年稱，已選取10組私人地塊作檢視，評估能否作公營房屋發展。發展局今（21日）稱檢視工作已接近完成，發展局短期內公布結果。倘地塊適合發展公屋，政府會按現有機制，運用《收回土地條例》收地。

發展局回應立法會議員郭偉强的書面質詢稱，當局亦已物色及公布8組棕地群，可在短、中期作較高密度公營房屋發展，分別為於元朗、屯門及大埔。自去年6月起，政府已就有關棕地群，陸續展開可行性研究，將視乎結果，8組棕地群粗略預計可提供逾2萬個公營房屋單位。

政府現階段期望最快大約或少於6年內，完成工程可行性研究、改劃、詳細設計、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將地盤交付相關機構興建公營房屋，並爭取首批單位由工程可行性研究起計大約10年內，即2030/31年起陸續落成。

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責任編輯：吳卓峰