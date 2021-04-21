  • 25°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收地建屋】10組私人地研究或改建公營屋料短期公布　另覓8組棕地料可建2萬公營屋

社會 18:12 2021/04/21

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府短期內公布，10幅私人地能否發展成公營房屋。（資料圖片）

政府於2019年稱，已選取10組私人地塊作檢視，評估能否作公營房屋發展。發展局今（21日）稱檢視工作已接近完成，發展局短期內公布結果。倘地塊適合發展公屋，政府會按現有機制，運用《收回土地條例》收地。

發展局回應立法會議員郭偉强的書面質詢稱，當局亦已物色及公布8組棕地群，可在短、中期作較高密度公營房屋發展，分別為於元朗、屯門及大埔。自去年6月起，政府已就有關棕地群，陸續展開可行性研究，將視乎結果，8組棕地群粗略預計可提供逾2萬個公營房屋單位。

政府現階段期望最快大約或少於6年內，完成工程可行性研究、改劃、詳細設計、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將地盤交付相關機構興建公營房屋，並爭取首批單位由工程可行性研究起計大約10年內，即2030/31年起陸續落成。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【承建商被控】港鐵沙中線工程醜聞　禮頓被票控違《建築物條例》押後再訊
今日 17:42
【承建商被控】港鐵沙中線工程醜聞　禮頓被票控違《建築物條例》押後再訊
【上訴駁回】右眼受傷少女覆核警方取得醫療報告敗訴　少女申上訴被駁回
今日 17:51
【上訴駁回】右眼受傷少女覆核警方取得醫療報告敗訴　少女申上訴被駁回
【選舉制度】候選人離世或DQ即中止選舉　議員憂造成不公
今日 17:56
【選舉制度】候選人離世或DQ即中止選舉　議員憂造成不公
棕地 收回土地條例 公屋 發展局

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己