【離婚宣言】蔣雅文貼婚紗獨照突公布離婚　結束7年婚姻：互相給予祝福

歌手蔣雅文（Mandy）早於2008年已移民台灣，並跟丈夫一同在彼邦開始新生活，可是今日Mandy突然在社交平台宣布離婚，令不少人感到愕然，同時Mandy亦貼上一張婚紗獨照，以示結束七年婚姻。

蔣雅文今日在IG貼上穿婚紗站在沙灘上的背影照，以示結束跟丈夫的夫婦關係。

▲ Mandy貼上婚紗獨照。（取自IG）

【移民台灣】蔣雅文搬離台北往花蓮生活 戶口只餘數萬元：窮到一個位反而變得豁達

結束台灣店舖

Mandy寫道：「去年決定把心地台北店收了，先去燙了一頭捲髮，再獨自到台中拍攝了婚紗照，不為別的，只想為這個身份留個紀念，其後訂了回花蓮的車票，也開始了新的生活，這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版，現正忙着上課考試寫作業，如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。」

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她亦解釋為何現在公開離婚消息，寫道：「的確是花了點心力整頓自己，歸零後需要時間重新找到定位，現在的我希望能活得更坦然自若，迴避了許久的話題，也是時候親自作個總結，但沒太多需要交代的，現階段的日子過得很踏實快樂。」

08年移居台灣

Mandy亦寫道交代愛寵的處理：「如果是擔心豆花的朋友，雖然大家能見面的機會少了。但牠依舊被主人疼愛著。」

▲ 在台灣生活多年。（取自IG）

她再寫：「至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利。就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人。」

蔣雅文出道時簽約英皇，曾與鄭希怡（Yumiko）和Maggie組成3T，2007年曾作獨立發展，08年Mandy向公司請假半年，到台灣學習設計，其後決定移居當地，並跟台灣男友結婚，在台灣展開新生活，先後創業數次，近年曾經營咖啡店。