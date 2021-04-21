【納米公屋】過去5年僅建12伙三房間隔公屋大單位　200餘呎乙類單位供應趨升

▲ 近年房委會新建公屋單位，面積趨小，圖為長沙灣綠置居麗翠苑。（資料圖片）

近年社會輿論稱新建公屋面積偏細，政府現時主要提供4類不同面積的公屋單位，供各類成員的家庭申請入住。可是參考房委會公布2015/16年度至2019/20年度新落成的公屋單位類型，卻顯示面積較大的丙類及丁類單位興建量減少；然而面積較細的乙類單位卻供應量增加。至於可分間成3房間隔的戊類單位，過去5年只建12間。

運輸及房屋局今（21日）回應立法會議員郭偉强的書面質詢稱，現時房委會新建的公屋／綠置居單位，主要分為4類，即甲類單位（供1至2人居住）、乙類單位（供2至3人居住）、丙類單位（供3至4人居住）和丁類單位（供4至5人居住），配合不同類型家庭的需要。

▲ 2015/16年度至2019/20年度，按單位類型劃分的新落成房委會公屋單位數目。（立法會文件）

▲ 過去5年綠置居新落成項目的單位數目。（立法會文件）

兩個圖表顯示，公屋「愈起愈細」有明顯趨勢。按新落成出租公屋數目分析，丙類單位由2015/16年度約5,700多伙（佔總供應量四成），供應逐步下跌至2019/20年度僅建約3,200多伙（佔總供應量32%）。至於乙類單位，供應量由2016/17年度約1,700多伙（佔總供應量16%），建屋比例連續4個年度上升，去到2019/20年度逾3,000伙（佔總供應量三成）。

資料顯示，房委會現行公屋單位編配有既定準則，標準訂於每人不少於7平方米室內樓面面積。房委會按有關標準，包括每個單位類型可編配的人數規限，編配單位給合資格公屋住戶。甲類1至2人單位，室內樓面面積約14平方米；乙類2至3人單位，室內樓面面積約21平方米；丙類3至4人單位，室內樓面面積約31平方米；丁類4至5人單位，室內樓面面積約35平方米。

至於政府未來5個年度興建公屋／綠置居6.71萬伙當中，消息稱不會興建供5人以上家庭居住的戊類單位，即公屋肯定不會有三睡房間隔，意味短期內推售的「綠置居」也沒供應。當局計劃興建的甲類單位比例約15%，即約150至180平方呎「納米盤」供1或2人居住；乙類單位供2或3人居住就有37%；三成單位是丙類供3或4人居住；以及18%是丁類單位，供4或5人居住，普遍是兩房間隔。

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責任編輯：吳卓峰