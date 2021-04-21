環時記者付國豪離職　付父︰兒子收入難在北京置業

▲ 《環球時報》記者付國豪離開《環時》。（網上截圖）

前年反修例風波期間，《環球時報》記者付國豪在機場的示威集會中遇襲。付國豪父親付成學昨（20日）在社交平台發文表示，付國豪會離開已工作近3年《環球時報》和北京。

至於付國豪離職的原因是甚麼？付成學表示，付國豪已年屆30，但以他現時的收入及經濟狀況，「很難在北京有一間屬於自己的安身之所」，加上父母已年逾花甲，以父母的身體狀況，無法允許作為獨子的付國豪在外漂泊，而對於父母的眷顧和牽掛，亦是付國豪「最重的心病」，所以再三權衡後，付國豪決定離開《環時》和北京。

付成學亦在文中提到，對於付國豪而言，離開北京和《環時》是個「痛苦且無奈的選擇」，又透露付國豪在工作期間一直與與總編輯胡錫進，以及其他同事合作得非常愉快。

付國豪前年遇襲返回北京後，《環時》召開了「香港報道表彰會」，付國豪獲發10萬人民幣獎金，胡錫進當時曾指，付國豪收入一直不高，租房住，希望10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦。

付國豪前年8月在機場反修例活動中遇襲，被示威者用索帶捆綁「私了」。今年1月初，3名施襲者被裁定襲擊及參與暴動等罪名成立，分別被判入獄4年3個月至5年半不等。

有政界中人指，除非有父幹，否則一個工作幾年、30出頭的年輕人，今時今日於一線城市如京上廣深、以至香港，絕大部份人根本無法置業，所以付國豪面對的，其實也是廣大年輕人面對的問題。

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