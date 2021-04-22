  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (週四) 12:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐

教育 11:17 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣有小學購入150隻龍蝦來製作學生的午餐。

返學上全日制，學生們都很期待午膳休息時間，如果有美味的午餐更是大加分，會注滿力量下晝上堂聽書更專心。台灣一間小學，早前為了學生炮製奢華美味午餐，竟然用了高級食材——龍蝦。網民得知此事，紛紛大表羨慕，笑指要入讀該小學。

用心炮製龍蝦午餐

綜合台媒報道，台灣雲林縣北港鎮南陽國小（下稱南陽）於上周三（14日）在校方facebook專頁發帖文，分享了學生的午餐，帖文提問「午餐的概念是甚麼？」，應該是家常、多元、豐富、與眾不同、創新，抑或好吃衛生安全呢？校方表示以上皆是，而南陽還有一個強項，就是「用心」！

南陽特製期中考龍蝦大餐分A、B餐，超豐富！。（圖片︰南陽國小fb）

當日南陽小學午膳的餐單令不少人感嘩然，因為用了150隻巴西大龍蝦。當日臨近期中考試，加上要回應學生的訴求，校方特別炮製了「南陽特製期中考龍蝦大餐」，分為有A、B主餐，不吃龍蝦或對海鮮敏感者可選「A主餐︰五香魯排+特製酸菜+花生粉」，其他學生可選「B主餐︰龍蝦蘆筍沙拉」，兩個餐單的主食都是刈包、湯是龍蝦虱目魚丸味曾湯，以及有縣府補助的鮮牛奶飲品。

從1年前就開始討論要吃龍蝦相關餐點，校廚們不斷翻資料，找有機廠商，問其他餐廳大廚……前置作業了好久好久，終於讓大家可以吃到龍蝦大餐！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

回應學生想吃龍蝦提議

師生看到龍蝦大餐都發出讚嘆，小朋友大口吃著啖啖龍蝦肉，非常開心及滿足。南陽國小校長蔡維哲指出是次龍蝦餐是源於一年多前學生的意見。校方每學期會發問卷調查，去年有學生提議「想吃龍蝦」，由於龍蝦價格昂貴，當時未有實現學生夢想。

最近疫情下龍蝦價格暴跌，校方斥資5萬台幣（約13,800港元）買入150隻巴西大龍蝦，平均一隻不用$100港元，好抵食。蔡校長表示這餐一人只花約53台幣（約15港元）。

平均一班可吃到3隻大龍蝦，每個小朋友至少吃到3片龍蝦肉。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民大讚學生好幸福

校方感謝午餐最強後盾，即一眾校廚大哥大姐，而廚師和營養師希望透過美食鼓勵學生，看著孩子們笑顏展開，並以感恩的心品嘗美食，就是最棒的回應。

網民紛紛大讚校方的用心，很羨慕學生食到龍蝦，「也太幸福了吧！我都想去上課了」、「營養午餐等同高級餐廳了，好用心」，更有網民笑問可否重讀小學，留言問南陽會否收超齡學生。

同場加映︰零食含E仔添加劑影響專注力 營養師分享「超級食物」食出專注力

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【愛心早餐】港媽為偏食女兒整250天不重複早餐　每朝6點半預備盼愛女營養均衡
16:02 2021/03/02
【愛心早餐】港媽為偏食女兒整250天不重複早餐　每朝6點半預備盼愛女營養均衡
【兒童肥胖】《尋人記》肥仔一次吃10幾隻炸雞翼　兒童癡肥易致心臟病：雞翼有大量脂肪
17:31 2021/04/20
【兒童肥胖】《尋人記》肥仔一次吃10幾隻炸雞翼　兒童癡肥易致心臟病：雞翼有大量脂肪
【尋人記】實習老師36年後成小學校長　不再敦促抄寫功課追求愉快學習
15:20 2021/04/14
【尋人記】實習老師36年後成小學校長　不再敦促抄寫功課追求愉快學習
小學 兒童健康 教育議題 網絡熱話 午餐 美食 海鮮 台灣

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己