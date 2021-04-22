【豪華午餐】校長回應學生填問卷瘋狂建議　小學斥資$1.4萬購150隻龍蝦當午餐

▲ 台灣有小學購入150隻龍蝦來製作學生的午餐。

返學上全日制，學生們都很期待午膳休息時間，如果有美味的午餐更是大加分，會注滿力量下晝上堂聽書更專心。台灣一間小學，早前為了學生炮製奢華美味午餐，竟然用了高級食材——龍蝦。網民得知此事，紛紛大表羨慕，笑指要入讀該小學。

用心炮製龍蝦午餐

綜合台媒報道，台灣雲林縣北港鎮南陽國小（下稱南陽）於上周三（14日）在校方facebook專頁發帖文，分享了學生的午餐，帖文提問「午餐的概念是甚麼？」，應該是家常、多元、豐富、與眾不同、創新，抑或好吃衛生安全呢？校方表示以上皆是，而南陽還有一個強項，就是「用心」！

▲ 南陽特製期中考龍蝦大餐分A、B餐，超豐富！。（圖片︰南陽國小fb）

當日南陽小學午膳的餐單令不少人感嘩然，因為用了150隻巴西大龍蝦。當日臨近期中考試，加上要回應學生的訴求，校方特別炮製了「南陽特製期中考龍蝦大餐」，分為有A、B主餐，不吃龍蝦或對海鮮敏感者可選「A主餐︰五香魯排+特製酸菜+花生粉」，其他學生可選「B主餐︰龍蝦蘆筍沙拉」，兩個餐單的主食都是刈包、湯是龍蝦虱目魚丸味曾湯，以及有縣府補助的鮮牛奶飲品。

從1年前就開始討論要吃龍蝦相關餐點，校廚們不斷翻資料，找有機廠商，問其他餐廳大廚……前置作業了好久好久，終於讓大家可以吃到龍蝦大餐！

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回應學生想吃龍蝦提議

師生看到龍蝦大餐都發出讚嘆，小朋友大口吃著啖啖龍蝦肉，非常開心及滿足。南陽國小校長蔡維哲指出是次龍蝦餐是源於一年多前學生的意見。校方每學期會發問卷調查，去年有學生提議「想吃龍蝦」，由於龍蝦價格昂貴，當時未有實現學生夢想。

最近疫情下龍蝦價格暴跌，校方斥資5萬台幣（約13,800港元）買入150隻巴西大龍蝦，平均一隻不用$100港元，好抵食。蔡校長表示這餐一人只花約53台幣（約15港元）。

平均一班可吃到3隻大龍蝦，每個小朋友至少吃到3片龍蝦肉。

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網民大讚學生好幸福

校方感謝午餐最強後盾，即一眾校廚大哥大姐，而廚師和營養師希望透過美食鼓勵學生，看著孩子們笑顏展開，並以感恩的心品嘗美食，就是最棒的回應。

網民紛紛大讚校方的用心，很羨慕學生食到龍蝦，「也太幸福了吧！我都想去上課了」、「營養午餐等同高級餐廳了，好用心」，更有網民笑問可否重讀小學，留言問南陽會否收超齡學生。

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責任編輯：王明芳