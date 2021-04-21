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【跨灣大橋】將軍澳跨灣拱橋料明年落成　拱橋邊跨結構日內抵港

社會 19:26 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

將軍澳跨灣拱橋餘下的邊跨構件，已於江蘇省常熟市出發。（人民網圖片）

將軍澳跨灣連接路的預製雙拱鋼橋組件，早前已運抵將軍澳工地，正在橋墩位置安裝。按內地「人民網」報道，大橋餘下的邊跨構件，已於江蘇省常熟市出發，將經海路運到本港，即將抵達將軍澳工地。

「人民網」報道，拖帶船隊總長393米、總寬99.8米，裝載跨灣大橋橋樑的兩個邊跨，邊跨結構由江蘇南通公司設計建造。拖船作業採取主拖在前吊拖、四艘輔助拖輪左右綁拖方式進行。

將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣，連接將軍澳東南部和將軍澳—藍田隧道，亦會連繫調景嶺和將軍澳市中心，屆時往返將軍澳東南部和九龍將更便捷，亦可分流環保大道及將軍澳市中心一帶的交通，使區內的交通網絡更為暢達。

跨灣連接路工程造價約56億元，工程2019年8月展開，預計2022年落成。橋樑設計採用「外飄式」蝴蝶鋼拱橋，落成後將成為地標式跨海橋樑。

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責任編輯：吳卓峰

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