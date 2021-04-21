【新冠肺炎】非接觸式付款第二輪資助計劃下周五起接受申請　當局邀服務提供者表明意向

▲ 當局邀請非接觸式付款服務提供者表明意向。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，政府早前為減低病毒在街市傳播的風險，透過「防疫抗疫基金」推出於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃。食環署及房委會於今日（21日）邀請非接觸式付款服務提供者表明意向及提交服務計劃資料。

當局指，第二輪資助計劃會擴大受惠對象至涵蓋持牌小販，將為每個街市檔位及持牌小販提供劃一5,000元的一次性資助，鼓勵檔位租戶及持牌小販採用非接觸式付款方法作為防疫抗疫措施。資助可用於支付有關為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務，和其他收費包括交易費，而有關非接觸式付款方式，須經由香港金管局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

有興趣參與的公司可於下星期一（26日）下午5時前把填妥的回條和服務計劃表格以郵寄或電郵方式提交至食環署。食環署會把收到的服務計劃資料整合成資料集，供食環署／房委會街市和熟食檔位租戶及持牌小販作參考。

而第二輪資助計劃的公開申請將於4月30日展開，詳情將於稍後公布，食環署和房委會將分別通知其轄下街市和熟食檔位租戶及持牌小販有關處理申請的安排。

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責任編輯：黃悅晴