【美妝保養】CHARLOTTE TILBURY推全新The Look Of Love™系列　全新瑰麗彩妝輕鬆打造出清新妝容

▲ CHARLOTTE TILBURY推出全新LOOK OF LOVE系列。(圖片由CHARLOTTE TILBURY提供)

星級化妝師及美妝企業家CHARLOTTE TILBURY推出全新LOOK OF Love™瑰麗寵愛系列,讓所有人在何時何地都能找到屬於你的光芒!

點擊大圖查看更多相片:

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

LOOK OF Love™ 瑰麗寵愛系列唇膏

全新玫瑰金色包裝配有銀色閃鑽,抗氧化物及蘭花提萃物能軟化及滋潤雙唇,創造雙唇由內至外更飽滿的視覺效果,唇色更顯持久。

裸色唇膏Icon:Nude Romance

完美融合的精緻中性色調,唇膏配方使色彩更豐富及容易推疊,適合日常使用。

INSTANT LOOK OF LOVE IN A PALETTE™ 七合一多功能彩妝盤

玫瑰彩妝盤PRETTY BLUSHED BEAUTY和古銅金色彩妝盤GLOWING BEAUTY,適合所有人、所有場合而且容易選擇和使用,令大家能五分鐘快速完成充滿戀愛少女感的妝容!

TINTED LOVE™ 唇頰釉

持久滋潤超過24小時的唇頰釉,能輕鬆打造「No Makeup」妝感的唇頰釉。

香港限定—Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝

▲ 香港限定的Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝,港幣730元正。(圖片由CHARLOTTE TILBURY提供)

Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝集齊Luxury Palette in Pillow Talk四色奢彩眼影盤及皇牌唇色Mrs Kisses唇膏,隨套裝更贈送迷你Magic Cream魔法面霜及迷你Airbrush Flawless Finish輕盈無瑕蜜粉。

The Look Of Love™ 瑰麗寵愛系列購買詳情:

日期及發售點:4月29日起CharlotteTilbury.com、香港K11 Musea及新城市廣場魔法美妝世界及尖沙咀海港城期間限定店率先發售;5月6日起於香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美妍專櫃發售。

香港限定Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝購買詳情:

日期及發售點:4月29日起於Charlotte Tilbury尖沙咀海港城期間限定店率先獨家發售;5月6日起於香港K11 Musea及新日城市廣場魔法美妝世界、香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美妍專櫃發售。

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送:https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

同場加映:果欄達人講解5款熱買蕃薯【下一頁】

責任編輯:張懿慧