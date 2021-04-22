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【美妝保養】CHARLOTTE TILBURY推全新The Look Of Love™系列　全新瑰麗彩妝輕鬆打造出清新妝容

休閒消費 14:39 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

CHARLOTTE TILBURY推出全新LOOK OF LOVE系列。(圖片由CHARLOTTE TILBURY提供)

星級化妝師及美妝企業家CHARLOTTE TILBURY推出全新LOOK OF Love™瑰麗寵愛系列，讓所有人在何時何地都能找到屬於你的光芒！

點擊大圖查看更多相片：

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    +7
    +6

LOOK OF Love™ 瑰麗寵愛系列唇膏

全新玫瑰金色包裝配有銀色閃鑽，抗氧化物及蘭花提萃物能軟化及滋潤雙唇，創造雙唇由內至外更飽滿的視覺效果，唇色更顯持久。

裸色唇膏Icon:Nude Romance

完美融合的精緻中性色調，唇膏配方使色彩更豐富及容易推疊，適合日常使用。

INSTANT LOOK OF LOVE IN A PALETTE™ 七合一多功能彩妝盤

玫瑰彩妝盤PRETTY BLUSHED BEAUTY和古銅金色彩妝盤GLOWING BEAUTY，適合所有人、所有場合而且容易選擇和使用，令大家能五分鐘快速完成充滿戀愛少女感的妝容！

TINTED LOVE™ 唇頰釉

持久滋潤超過24小時的唇頰釉，能輕鬆打造「No Makeup」妝感的唇頰釉。

香港限定—Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝

香港限定的Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝，港幣730元正。(圖片由CHARLOTTE TILBURY提供)

Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝集齊Luxury Palette in Pillow Talk四色奢彩眼影盤及皇牌唇色Mrs Kisses唇膏，隨套裝更贈送迷你Magic Cream魔法面霜及迷你Airbrush Flawless Finish輕盈無瑕蜜粉。

The Look Of Love™ 瑰麗寵愛系列購買詳情：

日期及發售點：4月29日起CharlotteTilbury.com、香港K11 Musea及新城市廣場魔法美妝世界及尖沙咀海港城期間限定店率先發售；5月6日起於香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美妍專櫃發售。

香港限定Look Of Love™瑰麗寵愛彩妝套裝購買詳情：

日期及發售點：4月29日起於Charlotte Tilbury尖沙咀海港城期間限定店率先獨家發售；5月6日起於香港K11 Musea及新日城市廣場魔法美妝世界、香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛Charlotte Tilbury美妍專櫃發售。

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責任編輯：張懿慧

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