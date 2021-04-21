【駁回上訴】涉高院襲擊保安被定罪　人力錢寶芬上訴被駁回

▲ 人力成員錢寶芬早前涉於高院襲擊保安被裁定罪成，高院今駁回其定罪上訴。經濟日報資料圖片

人民力量成員錢寶芬涉於高等法院因安檢問題而襲擊保安，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監7天，緩刑1年，早前於高等法院就定罪提出上訴，法官今（21日）頒下判詞駁回上訴申請。

上訴人錢寶芬，被控於2018年9月14日，在高等法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女子張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

上訴人就定罪提出上訴，法官陳慶偉於判詞指，本案全取決於證人的可信性及證供之可靠性。就證人作供時枝節上的分歧，法官認為不足以影響最終裁決。

法官指整件事情發生時間不長，每個人所觀察和注意的事情均不相同，證供有出入實不足為奇，實際上的分歧亦只是一些微細的分歧。若兩人的證供是高度吻合，又會被批評是事前曾作排演。

法官指本案沒有任何證據指兩名控方證人與上訴人事發前曾有過節、積怨或認識，每天進出高等法院的公眾人士多不勝數，法官看不到任何理由兩名控方證人為何在眾多出入的公眾人士中，隨意挑選和針對上訴人，無中生有且捏造證供。

法官指原審裁判官亦知悉證供上有細節上的分歧，經細心考慮後，不接納張姓女保安證供，但接納另一潘姓男保安之證供，做法並無不妥。

上訴人指單憑潘的證供，不足以證明其行為是蓄意或魯莽的。法官則認為若當天沒有安檢的爭執，會同意張和上訴人或因樓梯太狹窄，又或誤會等原因發生碰撞，並引致張墮地。

法官指事實是因上訴人未完成保安檢查，眾多保安人員和職員尾隨著她，要求她不要進入法院大樓內，但上訴人不單沒有停下，還執意前行。裁判官裁決時考慮了事件的來龍去脈，確信張的墮地並非意外造成，法官認為裁判官的裁決沒有問題，駁回上訴。

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記者：林育慧