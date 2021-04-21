【疫苗接種】工聯會：33%受訪打工仔仍失業　倡增疫苗有薪假鼓勵接種撐經濟

▲ 工聯會今日（21日）公布「就業狀況問卷調查」，發現有33%受訪打工仔表示今個月仍然失業，當中32%更稱已失業一年或以上。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情反覆，工聯會今日（21日）公布「就業狀況問卷調查」，發現有33%受訪打工仔表示今個月仍然失業，當中32%更稱已失業一年或以上。調查又發現只有47%受訪者已接種新冠疫苗，工聯會倡當局訂立一日有薪疫苗假，鼓勵市民接種疫苗，讓經濟復甦創造條件。

工聯會在4月12至19日期間訪問1,001名市民，有33%受訪者指今個月失業，26%則指自己開工不足，而41%人有全職工作。

在失業的受訪者中，32%已無工開達一年或以上，17%失業半年至一年，18%失業4至6個月；失業原因主要為被裁減人手、因抗疫措施無法開工和公司倒閉。

勞顧會勞方代表鄧家彪表示，數據反映市場仍然不景氣，長時間失業情況仍嚴峻。政府明日（21日）公布最新失業率，他認為防疫措施放寬，甚至觀察到最新的持牌食肆數字創新高，都反映市況有改善，估計失業率會平穩甚至下跌，惟強調數字仍然屬於高位，政府需要推出措施。

此外，調查又就接種疫苗情況進行訪問，發現有47%受訪者接種了疫苗，原因主要希望得到疫苗保護、希望通關免檢疫等；53%則沒有接種疫苗，主要擔心接種後有併發症、和受接種後死亡的個案影響。

立法會議員陸頌雄認為，專家也指接種疫苗後會有輕微副作用，包括無力等不適，假如僱員可以有一天有薪的疫苗假，讓他們接種疫苗後休息，相信可鼓勵市民接種，也相信商界為經濟會支持，「多啲人打針經濟先可以盡快恢復。」

至於當局早前提出「疫苗氣泡」措施，有意見擔心僱主為放寬會迫使員工打針，甚至解僱不願打針的員工。陸頌雄表示已經緊急約見食衞局和食環署表達意見，例如員工可到提供科興疫苗的私家診所，當醫生認為其當下不適合接種疫苗，可開出到診證明，以平衡責任問題。

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記者：徐紹軒