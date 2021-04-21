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【新冠肺炎】疫下產後抑鬱症增2.5百分點　育嬰家庭支緩解婦女焦慮情緒

社會 19:27 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

(iStock圖片)

新冠疫情下防疫措施紛紛出台，新一期《香港醫學雜誌》研究今（21日）指，公立醫院發出嚴重應變級別，實施限制家屬探望產婦等措施後，產婦較易患上產後抑鬱，產後1天出現抑鬱徵狀的婦女數目，較實施前增加約3個百分點，而使用俗稱嗎啡止痛劑的分娩婦女比例，亦增加了約2個百分點，研究建議全面育嬰支援政策和家庭支援，有助緩解婦女產後焦慮的情況。

瑪麗醫院婦產科私家門診母胎醫學醫生許佩華等4人，對比瑪麗醫院產婦於香港啟動嚴重應變級別前 ，即前年1月1日至去年1月4日和發出嚴重應變級別後，即去年1月5日至4月30日的妊娠數據和愛丁堡產後抑鬱量表 （EPDS）評分作比較，並以EPDS問卷進行分娩後1天和1週內產後抑鬱篩檢。

醫院的分娩數字由2019年1月1日至4月30日的1,144例，下跌13.1%至2020年同期的994例，並在4,531例分娩中取得4,357例EPDS評分，佔整體受訪人數96.2%。

研究發現，與啟動嚴重應變級別前相比，發出嚴重應變級別後婦女產後1天的EPDS評分為10或以上比例顯著較高，達14.4%，較啟動嚴重應變級別前上升2.5個百分點；婦女使用止痛劑哌替啶的比例亦有提高，由4.6%上升至6.2%，惟使用分娩球的比例則較低，由12.4%下降至8.5%，減少3.9個百分點。

研究解釋，婦女對2003年本港受沙士事件影響的記憶，再加上新冠肺炎疫情肆虐，無預警下社交行為突然變化，醫院暫停產房分娩陪伴，丈夫未能為婦女進行分娩按摩，均有機會觸發孕婦更多壓力，並在其EPDS評分中得到反映。此外，疫情下無法轉投私營醫療機構分娩的孕婦，亦較容易患產後抑鬱症。

研究團隊建議，全面育嬰支援政策，能有效減輕婦女的壓力，在線的教育材料、哺乳支援熱線、產後早期出院和家庭支持，亦有助改善婦女不安的情緒。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

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記者：陳麗娜

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