威院遺失一箱病人X光片複本部分載有姓名及身份證號碼　涉約45至50名病人

▲ 威爾斯親王醫院公布，遺失一箱載有約45至50個病人的X光片複本的文件箱。（資料圖片）

威爾斯親王醫院今日（21日）公布，遺失一箱載有約45至50個病人的X光片複本的文件箱，部分複本上載有病人個人資料，包括姓名和身份證號碼等，該批X光片複本於2004年之前拍攝，未有病人的治療因此而受到影響。

發言人表示，一名影像及介入放射科（X光部）駐院醫生於3月28日，向一名顧問醫生借閱一箱病人X光片複本教學資料。駐院醫生其後於4月8日擬經部門秘書歸還資料，惟秘書當時已下班，醫生將文件箱放在秘書辦公桌旁邊地上。醫生於4月15日向部門秘書查詢是否已歸還資料予顧問醫生時，得悉秘書並沒有收到文件箱，遂向部門主管通報事件。該批資料用作教學用途的X光片複本於2004年之前拍攝，涉及約45至50個病人，部分複本上載有病人個人資料，包括姓名和身份證號碼等，未有病人的治療因此而受到影響。



發言人補充，初步調查發現，外判清潔承辦商工人曾於4月9日到秘書辦公室進行清潔，並將一個放置於垃圾箱旁的文件箱清走，但未能確認該文件箱是否存放有關X光片複本，院方經搜查後，亦未能在院內其他地點尋獲該批X光片複本。



發言人又說，院方非常關注事件，已再次提醒所有部門有關妥善存放及處理病人資料的規定，相關部門亦會全面覆檢保留作教學用途的X光片複本，確保相關資料不會載有病人個人資料，以及檢討存放及處理X光片複本安排，避免同類事件再次發生。院方亦已將事件呈報醫院管理局總辦事處，及通報個人資料私隱專員公署。

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責任編輯：黃悅晴