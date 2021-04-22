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太古投放逾3,300萬元　疫下支援弱勢社群

社會 00:02 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

太古集團公益事務總監陳婷婷表示，「信望未來」計劃去年大部分的項目都集中於疫情，共有22萬人受惠。(資料圖片)

新冠肺炎疫情肆虐超過1年，疫情初期市民對新病毒一無所知，後來數波疫情雖有經驗，但生活仍受不同程度的影響。 去年，適逢太古集團在港150周年，太古集團慈善信託基金設立「信望未來」計劃，在原有的目標上，增加支援受疫情影響的弱勢社群，至今已投放逾3,300萬元。

太古基金原本的目標，是專注推動教育、海洋保育及藝術領域的發展，去年適逢太古集團在港150周年，基金設立「信望未來」計劃，除原有的3大目標，亦因應疫情，撥款資助非政府機構，幫助受影響的弱勢人士。

太古集團公益事務總監陳婷婷表示，疫情之下市民的生活都受到影響，「信望未來」計劃去年大部分的項目都集中於疫情，共投放了3輪款項，合共逾3,300萬元，22萬人受惠，包括3個範疇︰照顧基本需要、心理和家庭健康、共建社會資本。

她指，疫情初期、去年3至4月時防疫用品短缺， 市面口罩更一罩難求，當時的項目都是照顧市民基本、救命的需要；但首波疫情過後，發現許多SEN兒童和家庭衍生健康問題，故開始推出其他項目，如由食物援助做切入點，再提供後續的輔導服務，「雖然在疫情中以緊急支援作出發點，但都想長期幫到他們。」

而到去年9月，太古基金預留60萬元成立「 See You Online Fund」，邀請不同機構申請，主要是以較小規模的資助，幫助較為小眾的有需要人士，如藉路向四肢的項目幫助解決殘疾人士的娛樂需要，或其他項目為基層提供電子設備、網上社交、情緒輔導等服務。

陳婷婷指，基金去年大部分預算都放到疫情，希望疫情過後，基金可放回集中力到原來的方向，即教育、海洋保育和藝術發展。

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記者：徐紹軒

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