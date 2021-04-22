「智能夥伴」 助肢體殘障者重建聯繫　頭控電腦軟件助疫下在家娛樂

▲ 路向四肢傷殘人士協會推出「智能夥伴」計劃，幫助20名肢體傷殘人士安裝輔助使用電腦程式，並希望在上門探訪中紓緩他們的情緒問題。（曾耀輝攝）

疫情下不少人困在家中，仍能靠一部電腦或手機上網解悶。肢體傷殘人士同樣有娛樂需要，卻因身體或缺乏資訊等原因，難以接觸科技。路向四肢傷殘人士協會獲太古基金資助，推動「智能夥伴」計劃，幫助20名肢體殘障人士安裝電腦程式，能夠單以頭部活動，就能控制電腦 ，拉近他們與科技的距離。

協會指，即使坊間有輔助使用電腦的工具，都不是所有殘疾人士適用，售價僅數千元也難以負擔。疫情中他們較健全人士更容易被困家中，精神健康出現問題，變得情緒化。計劃除安裝程式，也有上門探訪的環節，過程中可聆聽殘疾人士的苦況，協助他們使用電腦，能夠幫助他們減輕壓力，與同儕重新建立聯繫。

路向四肢傷殘人士協會是支援肢體殘障人士的非牟利機構，協會業務助理陳利鋒也是殘疾人士，胳膊以下的軀幹都癱瘓無感覺，手臂則有一半功能。他表示，殘疾人士與健全人士接觸資訊的渠道其實一樣，「接觸外面世界的方法都是上網，當上不到網看新聞就知少很多東西。」

▲ 路向四肢傷殘人士協會業務助理陳利鋒是傷殘人士，他表示，疫情以前會與朋友見面、看電影，但疫下不敢走太遠，最多只到樓下或來回中心。（曾耀輝攝）

項目主任李日就補充，殘疾人士本身因身體障礙，未必容易與他人建立聯繫，生活圈子較狹窄。現時大家都靠科技產品接觸外界最新資訊，惟無適當人士協助殘疾人士接觸科技產品，生活圈子持續接觸不到外界，莫說重投社會，更變成惡性循環。

陳利鋒說，自己喜歡用電腦和電話，每日可用上逾3小時，但由於手指伸不直，不能如健全人士般使用滑鼠、鍵盤，雖然坊間有輔助器材，但不是每個殘疾人士都用到，「例如物理治療師較常推薦使用軌迹球，但我的手無感覺，放上去也不知道鼠標到哪。」至於其他傷殘程度高的人，甚至只有頭部能活動，更加用不到輔助器材。

不過，陳利鋒指，坊間有器材能夠輔助他們使用電腦，但每套約5,000元，殘疾人士也難負擔，「好多人不能工作，無經濟能力。」就算申請資助也很困難，因為當局覺得娛樂不是必需，生活到、生存到就可以，「不用這麼多娛樂啦，看電視都一樣。」

協會在去年9月於網上物色到一個免費軟件，讓使用者可以藉頭部的活動操控電腦，只要電腦裝有鏡頭就能啟動。軟件的人工智能將偵測到使用者的頭部，例如移動頭部代表移動鼠標，經過設定後，當鼠標停留在畫面數秒時間，就能做到點擊、雙擊或滾動動作，配合電腦內置的鍵盤程式，更能夠打字，這樣殘疾人士都可像健全人士一樣順暢使用電腦。

協會從太古基金獲得3.5萬元資助，推動「智能夥伴」計劃，幫助20名肢體傷殘人士安裝有關程式，並提供3次上門探訪、輔導服務。李日指，協會會挑選身體能力較差，如只有頭部能活動的會員，協助他們安裝頭控軟件；而由於協會是傷殘人士的自助組織，計劃會由活動能力較好的會員幫忙上門安裝，當中會有車馬費作鼓勵，而且由會員上門探訪，大家同為殘疾人士，容易打開心靡，能夠聆聽現況，希望紓緩到會員的精神健康。

談到殘疾人士在疫情中的影響，陳利鋒表示，他以前會與朋友見面、看電影，但疫下不敢走太遠，最多只到樓下或來回中心，與朋友聯絡的機會減少，自己能夠用電腦與朋友視像聯絡，但身體更差的人或只能困在家中。

▲ 輔助程式能透過電腦鏡頭，偵測到使用者的頭部，移動頭部即可移動鼠標，就能做到點擊、雙擊或滾動動作。（受訪者提供圖片）

他說，殘疾人士由床上轉移到輪椅，過程更花上近半小時，外出回家後也要花逾1小時換衣服和洗澡，種種問題都減少外出意慾，「有人可能每日起身坐4至5小時，就回床上躺卧，望着天花板。」

李日透露，近期觀察到中心有輪椅朋友較為情緒化，認同疫情對大家的心理健康問題更嚴重，而他們就算上不到網，看電視時見到不少疫情資訊，都感到壓力，例如早前封區、強制檢測，會擔心當局無相關配套設施︰「我幢樓突然有人確診，當時要全幢撤離，點算呢？」

項目經理王婉懿稱，以前中心會舉辦生日會、興趣班讓會員聯誼，但現時趨勢是所有東西轉到網上進行，協會也希望會員能夠跟上潮流，一同參與網上的活動，「健全人士可以開視像會議，但傷殘人士呢？他們擁有的東西應該與我們一樣。」

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒