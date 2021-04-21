【新冠疫苗】再多2人打科興後18日及23日離世累計17人　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係

▲ 再多2人打科興後18日及23日離世累計17人，專家委員會初步認為與疫苗無直接關係（資料圖片）

本港自2月底起開展新冠疫苗接種計劃，至今累計共有19宗生前曾打新冠疫苗的死亡個案，其中17宗涉科興，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今（21日）開會討論4宗涉科興的死亡個案，涉及4名年齡介乎54至92歲的男子，均曾於死亡前超過14日接種新冠疫苗，而接獲的報告並沒有臨床證據顯示有關事件由疫苗引起。

個案包括：

92歲男子，他患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、 缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，於四月五日離世；他曾於去世前18日（即三月十八日）接種科興新冠疫苗。委員會指，根據初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，專家委員會認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關。

72歲男子，患有腎衰竭，需要定期洗腎（血液透析）；他於四月十六日到醫院洗腎時，因突然心臟停頓而離世。他曾於去世前23日（即3月24日）接種科興新冠疫苗。委員會指，初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。

58歲有長期吸煙習慣男，其於3月16日打針，於4月8日離世；委員會指根據初步解剖發現，死因是冠狀動脈病，認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關

54歲有吸煙習慣男，其於4月2日打針，於4月18日離世；委員會指根據初步解剖發現死者有高血壓心臟病，認為並沒有證據顯示該男子的死亡與疫苗接種有關，並需要全面解剖報告以總結其因果關係評估

而於4月5日至18日期間，衞生署接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。這些個案涉及九男11女，年齡介乎31至71歲。當中，12宗曾接種科興新冠疫苗，8宗曾接種復必泰疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗並非患貝爾面癱，而3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

此外，專家委員會就兩宗與懷孕女子有關的報告，進行因果關係評估。兩位女子同為32歲，分別因流產及胎兒死亡在醫管局接受治療，並因曾接種新冠疫苗而被視作異常事件呈報。專家委員會在檢視相關臨床資料及病理報告後，總結並沒有證據顯示與疫苗接種有關，亦留意到相關醫院會繼續調查有關胎兒死亡的原因。

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記者：鄧凱文