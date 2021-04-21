【新冠疫苗】2名32歲孕婦打復必泰後流產　專家委員會指沒有證據顯示與疫苗接種有關

▲ 2名32歲婦打復必泰後流產，專家委員會指沒有證據顯示與疫苗接種有關（資料圖片）

早前有兩名32歲女子接種復必泰疫苗後流產，衞生署將個案交由新冠疫苗事故專家委員會審視。委員會今日（21日）下午開會，總結兩宗個案並沒有證據顯示與疫苗接種有關。

專家委員會表示，就兩宗與懷孕女子有關的報告，進行因果關係評估。兩位女子同為32歲，分別因流產及胎兒死亡在醫管局接受治療，並因曾接種新冠疫苗而被視作異常事件呈報。專家委員會在檢視相關臨床資料及病理報告後，總結並沒有證據顯示與疫苗接種有關，亦留意到相關醫院會繼續調查有關胎兒死亡的原因。

衞生署早前通報，一名32歲女子，她於4月10日驗孕呈陽性結果，並於翌日（4月11日）發現下體出血、下腹痛並排出胎兒，同日到瑪麗醫院急症室求醫，胎兒於同日證實死亡。根據資料，該女子曾於4月8日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。

另一宗個案則涉及另一名32歲女子，她於3月25日驗孕呈陽性結果，於3月31日因下體出血到伊利沙伯醫院急症室求醫，經檢查後診斷為流產。根據資料，該女子曾於3月23日在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

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記者：鄧凱文