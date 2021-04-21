【新冠疫苗】9男11女接種疫苗後疑面癱　專家委員會指3宗非患面癱3宗需再評估

本港自2月底起開展新冠疫苗接種計劃，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件，指今年4月5日至4月18日期間，衞生署接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。這些個案涉及9男11女，年齡介乎31至71歲。當中，12宗曾接種科興新冠疫苗，8宗曾接種復必泰疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗並非患貝爾面癱，而3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。



貝爾面癱（暫時性一側面部下垂）是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病3日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。根據香港大學從醫管局收集的初步資料，於2018、2019及2020年，16歲或以上的人群中，每年於4月5日至4月18日期間，平均有56宗貝爾面癱新病例的紀錄。

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責任編輯：蘇文軒