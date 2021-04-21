  • 23°C
香港時間 : 2021421日 (週三) 23:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】劉澤星料67%人口打疫苗始達群體免疫　變種病毒出現前需盡快達致接種率

社會 22:24 2021/04/21

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新冠肺炎疫情持續逾一年，港大醫學院內科學系系主任劉澤星在《香港醫學雜誌》發表文章，在假設一名確診患者平均傳染3人下，社會至少需要有約67%人口接種疫苗，才能達致群體免疫，他認為在變種病毒出現之際，香港需要盡快達致這個接種率。

劉澤星在文章提及，英國、美國和以色列在推展疫苗接種計劃後，確診數字和死亡人數顯著下跌，認為疫苗接種有助制止疫情大流行，但全球目前只有約4.7%人口接種至少一劑疫苗，加上疫苗製造商太少、製造成本高昂，短時間內發展中國家亦未必有疫苗供應，因此估計仍要一段長時間，才能制止疫情。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦在同一期刊撰文，指香港有足夠的疫苗供應，理應能夠成為首批可達致群體免疫的地區，但目前距離此目標甚遠，在於市民對接種疫苗感到猶豫，社會出現內部矛盾和不信任，他認為醫護人員都有基本責任和自信，向公眾解釋接種疫苗的目的和現實情況，令市民作出理性選擇。他指出，在疫苗接種率未如理想，加上變種病毒出現，以及免疫反應維持時間有限的情況下，病毒或會成為風土病。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠疫苗】再多2人打科興後18日及23日離世累計17人　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係
今日 21:12
【新冠疫苗】再多2人打科興後18日及23日離世累計17人　專家委員會初步認為與疫苗無直接關係
【新冠疫苗】2名32歲孕婦打復必泰後流產　專家委員會指沒有證據顯示與疫苗接種有關
今日 21:17
【新冠疫苗】2名32歲孕婦打復必泰後流產　專家委員會指沒有證據顯示與疫苗接種有關
【新冠疫苗】9男11女接種疫苗後疑面癱　專家委員會指3宗非患面癱3宗需再評估
今日 21:32
【新冠疫苗】9男11女接種疫苗後疑面癱　專家委員會指3宗非患面癱3宗需再評估
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 人口

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己