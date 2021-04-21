【新冠肺炎】劉澤星料67%人口打疫苗始達群體免疫　變種病毒出現前需盡快達致接種率

新冠肺炎疫情持續逾一年，港大醫學院內科學系系主任劉澤星在《香港醫學雜誌》發表文章，在假設一名確診患者平均傳染3人下，社會至少需要有約67%人口接種疫苗，才能達致群體免疫，他認為在變種病毒出現之際，香港需要盡快達致這個接種率。

劉澤星在文章提及，英國、美國和以色列在推展疫苗接種計劃後，確診數字和死亡人數顯著下跌，認為疫苗接種有助制止疫情大流行，但全球目前只有約4.7%人口接種至少一劑疫苗，加上疫苗製造商太少、製造成本高昂，短時間內發展中國家亦未必有疫苗供應，因此估計仍要一段長時間，才能制止疫情。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦在同一期刊撰文，指香港有足夠的疫苗供應，理應能夠成為首批可達致群體免疫的地區，但目前距離此目標甚遠，在於市民對接種疫苗感到猶豫，社會出現內部矛盾和不信任，他認為醫護人員都有基本責任和自信，向公眾解釋接種疫苗的目的和現實情況，令市民作出理性選擇。他指出，在疫苗接種率未如理想，加上變種病毒出現，以及免疫反應維持時間有限的情況下，病毒或會成為風土病。

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責任編輯：蘇文軒