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【新冠疫苗】本港接種逾117萬劑疫苗　近40萬人已打2針

社會 22:35 2021/04/21

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

截至今日已為市民接種共約1,173,100劑疫苗。(陳國峰攝)

港府自2月26日展開新冠疫苗接種計劃，截至今日（21日）已為市民接種共約1,173,100劑疫苗，當中約773,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約389,100名接種科興疫苗，約384,900名接種復必泰疫苗；約399,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約250,000名接種科興疫苗，約149,200名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有23,400名市民接種了疫苗和約14,500名市民在網上預約接種疫苗。約有3,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有8,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,800人在社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在私家醫生和診所接種；約有11,300名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有200名；社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%；及約2,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有七宗送院個案，其中5人已經出院，2人留院觀察。

作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有52宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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