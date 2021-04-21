5000元電子消費券點用？　葉太︰不幫襯超市不買奢侈品

▲ 葉劉淑儀稱不會用消費券幫襯超市。（馮漢柱攝）

財政預算案提出分期派發電子消費券，多位立法會議員認為不應該分5期派發，不過新民黨主席葉劉淑儀就支持分5期派發，她認為政府「彈藥有限，300多億總不能像燒煙花般一下子派晒。」又相信分期派發的乘數效益會慢慢浮現。

葉太更呼籲，如有女士想用消費券買手袋，「40000元一個，1000元不夠，那就自補39000元，幫手拉動經濟。」她還笑着對坐在前面的飲食界張宇人說，要畀多些錢其太太（買手袋）。

葉太呼籲女士用消費券買手袋，自己又會不會自補39000元買個手袋呢？葉太跟傅流螢說，未想好5000元電子消費券怎樣用，但一定不會幫襯超市，也不會買奢侈品，而是會幫襯小商戶。

▲ 葉劉淑儀接種疫苗時放在地下的手袋一度被以為是價值50萬元的名牌手袋。（資料圖片）

說起手袋，不少人記得葉太早前接種第二劑新冠疫苗時手挽的一個紫色鱷魚皮手袋，一度被誤認是價值達50萬元的Hermès Birkin Bag，後來葉太解釋，該手袋是她逛街時，見到一塊很漂亮的紫色鱷魚皮，後來交由師傅設計並製成的，並非名牌手袋，不過都價值3萬元。

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