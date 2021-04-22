【新冠疫苗】3大學廣泛招募本地接種者　冀揪出超級抗體助改良疫苗【附參加詳情】

▲ 3大學廣泛招募本地接種者，冀揪出超級抗體助改良疫苗（梁偉榮攝）

本港社區近日首現變種新冠病毒確診個案，令人更關注疫苗對變種病毒的保護力。為釋除疑慮，本地3間大學聯合廣泛招募已注射新冠疫苗港人的跟進研究，檢視各年齡組別及不同病歷的港人，於不同時段內產生的抗體濃度，並透過新技術同時審視參加者對巴西、英國及南非發現的變種病毒是否具有抵抗力。帶領研究之一的科技大學化學系研究助理教授張栢恒表示︰

希望用港人基因做本地臨床數據。

▲ 帶領研究之一的科技大學化學系研究助理教授張栢恒表示︰「希望用港人基因做本地臨床數據。」（梁偉榮攝）

科技大學聯同中文大學生命科學學院、以及香港大學公共衞生學院，於本月展開有關疫苗接種的研究，冀招募至少200名接種者參與，參加者須於分別打針前、打首針後、打次針後2周、半年及1年各抽取血液1次，即共5次；而在完成有關研究後，參加者會得知其每一次血液測試時，體內對新冠病毒的抗體濃度，及針對巴西、英國及南非變種病毒的保護力；研究另冀招募至少50名無接種者作對照組。

希望揪出超級抗體 改良疫苗

張栢恒提到，美國有數據顯示少於5%的新冠肺炎康復者可產生超級抗體，即可對付數種冠狀病毒，如沙士冠狀病毒、變種新冠病毒等。他相信接種疫苗後，有小部分人或有機會產生超級抗體，故希望透過研究揪出，然後利用新技術「冷凍電子顯微鏡」，以3D影像了解相關人士的抗體，能中和病毒中哪個結構蛋白，從而向藥廠提供數據以改良疫苗：

研究會花很多時間看基因草圖，解釋為何可以做到，而不只是說Yes or No。

他又表示，希望招募不同年齡層及有不同長期病的人士，如有癌症、心臟病、關節炎、「三高」（即高血壓、高血脂及高血糖）等，但強調計劃並非鼓勵市民接種，只是希望解答不同人士對疫苗接種後的反應。對於本港有人曾打3針疫苗或混合針，即打了以不同技術平台研發的疫苗，張稱十分歡迎這類個案人士參與研究。

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記者：鄧凱文

