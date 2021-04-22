【心血管病】50年「煙齡」翁3條心血管近全塞一度自尋短見　心臟科醫生促港府加強社區復康服務

▲ 50年「煙齡」黃伯3條心血管近全塞一度自尋短見（鄧凱文攝）

滿足一時口腹之欲，隨時賠上健康，後悔莫及。年屆逾6旬的黃伯，「煙齡」達50載，最愛吃鵝肝、扣肉、奶油包、蟹等油膩食物，即使數年前確診三高、慢性阻塞性肺疾病，仍未有去除陋習，至去年情況急轉直下，他形容「上不到8級樓梯、穿鞋後未綁鞋帶已氣喘」，終驗出3條心臟血管近乎或已全塞，須馬上作「通波仔」手術續命。

有心臟科醫生提醒，近半心血管患者會在兩年內復發，認為港府應更新相關藥物名冊及加強社區復康服務。



心血管病 逾4成兩年內復發

「曾以為做完通波仔就是無敵，原來仍會復發。」年紀輕輕便染上煙癮的黃伯，數年前確診三高、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病，仍未有決心戒除陋習，至發現3條心臟血管近乎或全塞時，已為時已晚，須馬上作「通波仔」手術續命。但原本從事裝修工程的他隨即被辭退，突如其來失去收入來源，加上受盡病魔折磨，黃伯一度自尋短見，幸獲兩名兒子支持，終決心積極抗病，現已戒煙一個月，並跟隨營養師選擇食物，及參加社區復康服務。

據衞生署2017年數據顯示，本港每5宗死亡個案中，便有一人死於心血管病，為繼癌症及肺炎後的第3殺手。香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，本港每年耗638億予治療缺血性心臟病及中風患者，而本港心血管疾病更有年輕化趨勢，推算未來10年，45至54歲港人中，有3成人會患上中至高風險的心血管疾病；他又提醒，曾患心血管病病發的患者中，有43%人會在2年內再病發，形容預防病發為刻不容緩。

▲ 香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，本港每年耗638億予治療缺血性心臟病及中風患者（鄧凱文攝）

促撥資源 社區加開復康療程

香港復康會專職醫療主管吳玉敏認為，心血管疾病復康療程應涵蓋壓力管理、病理學、健康飲食、運動、日常生活技能等，該會有提供相關晚間或周末課程，但發現公立醫院或私營醫療將復康者轉介至社會服務，出現了斷層；她建議港府增撥資源於社區加開復康療程，及完善公立醫院將個案轉介至社會機構的程序。

在藥物治療方面，陳藝賢以高膽固醇為例，指現時有針劑藥物可將壞膽固醇水平控制於理想範圍內，相關藥物已於港應用約6年，惟只有家族性遺傳高膽固醇的患者，才可獲醫管局資助；否則則須每月以約2,000元購買，陳促請港府應盡快將相關針劑藥物納入藥物名冊，以減心血管患者再度病發機會。

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記者：鄧凱文