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【強制檢測】將軍澳新寶城4座屯門新圍苑新碧閣強檢　聖嘉勒小學、幼稚園部及麗港城迦南爆上呼吸道感染同檢測

社會 23:55 2021/04/21

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將軍澳新寶城4座因有一宗或以上初步確診個案，被納強檢名單。資料圖片

政府深夜公布最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方人士接受新冠病毒核酸檢測，包括2宗初步確診個案居住大廈，屯門新圍苑新碧閣及將軍澳新寶城第4座。

另一方面，有三間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告，包括聖嘉勒小學、聖嘉勒小學-幼稚園部及迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城) 。

任何人士在4月8至21日期間曾身處上述指明地方超過2小時，須於4月23日或之前接受檢測。受檢人士若在4月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

至於出現多宗確診個案的屯門友愛邨愛暉樓（第3座），由於病毒潛伏期有機會較長，則第須進行第三次檢測；任何人在3月25日至4月21日期間曾身處愛暉樓(第3座)超過2小時，須於4月23日或之前接受檢測。

政府今日(21日)已在荃灣西如心酒店，為須接受強制檢測的員工及訪客增設流動採樣站。政府明日（22日）會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務：

  • 屯門友愛邨愛暉樓（第3座）地下對出空地
  • 將軍澳坑口新寶城平台網球場

4月21日納入強制檢測公告的大廈名單

A. 住宅
1. 屯門田景路23號新圍苑新碧閣
2. 將軍澳新寶城第4座

B. 屬第三次檢測的住宅
1. 屯門友愛邨愛暉樓(第 3 座)

C. 學校
1. 般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學
2. 般咸道光景台3-6號聖嘉勒小學-幼稚園部
3. 藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城) 

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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