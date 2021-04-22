【開心速遞】張明偉劇內外都屬資優生　長沙灣天主教英文中學畢業入美國名牌大學【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》「George」張明偉，在戲內戲外都是資優生。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》在昨晚（4月21日）的劇情講George（張明偉飾）為送水輝（許家傑飾）補習英文，並展示一口流利英文。

其實在《愛‧回家之開心速遞》劇中內外的張明偉也是名資優生，他就讀長沙灣天主教英文中學，與發展局局長黃偉綸、政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、著名作家喬靖夫，以及MIRROR成員陳卓賢（Ian）為校友。

張明偉後來往美國讀書，於著名大學University of California, Los Angeles（UCLA）畢業，此校是全美入學錄取最競爭的公立大學之一，共出了25位諾貝爾獎得主、3位菲爾茲獎得主，所以他是名副其實的名校生。

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張明偉名校出身

2001年，張明偉畢業於天主教善導小學，之後便升讀長沙灣天主教英文中學。不少名人就讀長沙灣天主教英文中學，包括浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛、發展局局長黃偉綸、政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、行政長官辦公室助理秘書長鄭詠基等。

此外，該校也出產過不少演藝名人比如音樂創作人周博賢、名作家喬靖夫、My Little Airport成員林鵬、The Pancakes成員蔡明麗、主持人黃奕晨，以及MIRROR成員陳卓賢等。

張明偉曾接受TOPick訪問稱，當年在香港考完會考後，受到姐姐的啟發到美國升學：「決定去美國升學會不捨得，因為從小到大都在香港生活。自己其實夠分升上中六，但在美國讀書的姐姐認為美國的制度更適合我，能向自己的興趣發展，所以我才會到美國升學。」

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▲ （《經濟日報》圖片庫）

先讀社區大學

雖然明偉在香港會考成績不差，但他先在當地修讀美國的社區大學，即有如香港的大專，打好基礎後才再駁到好一點的大學，最後他考進美國名牌大學加州大學洛杉磯分校（UCLA）的傳理系。

回流香港後，明偉加入TVB，並曾為節目《今日VIP》和《港生活．港享受 》擔任PA。經節目監製瑪莉的引薦下入讀2011年的25期訓練班，繼而再從幕後轉戰幕前。

▲ （IG圖片）

憑《開心速遞》入屋

加入《開心速遞》劇組前，明偉大多時候都是演一些閒角，令到很多親友不禁「提醒」：「頂著UCLA傳理系畢業一定會有其他更好的方向發展，為何要在TVB『磨爛蓆』？」

正當明偉也陷入懷疑自己的情緒時，明偉的家人給了他很多支持，他表示：「如果當被父母問我：『你什麼時候找一份正當職業？』，大家不會見到今日的張明偉，其實做演員不正當嗎？這個觀念一直令我很費解。」

幸好明偉未有放棄追夢，並憑《開心速遞》的George一角成功入屋，且深受觀眾歡迎

同場加映：張明偉專訪