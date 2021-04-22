【對抗濕疹】轉天氣濕疹易復發　慎防皮膚上金黃葡萄球菌

▲ 濕疹患者要特別小心金黃葡萄球菌

濕疹，予人棘手難以根治之感，事實上不少患者受盡困擾，像現時初入夏的天氣，忽涼忽熱變幻莫測，更是濕疹爆發的時候。有醫生提醒，濕疹患者的皮膚易感染金黃葡萄球菌，會令治療上更添難度。

濕疹是一個籠統稱謂，註冊西醫鄭曉蔚醫生表示，濕疹正確來說是指非傳染性的皮膚表面發炎的炎症，如小朋友的異位性皮膚炎、婦女因經常洗滌而出現的「主婦手」、因工作需要常接觸化學物質如染髮劑的髮型師而出現的接觸性皮膚炎，連帶一些成年人患有的神經性皮膚炎，即多見於頸項、手肘、大腿、小腿及腰骶等部位的皮膚增厚及皮損突起，形似苔癬狀。亦有一些塊狀頭皮及頭屑脫落的脂溢性皮膚炎，皆列入濕疹類別。

濕疹的確實原因尚未清晰，卻有不同誘因，誘因可內在及外在，如遺傳是其中一個內在因素，其他如免疫系統失調、皮膚屏障失衡、壓力大、睡眠差，造成濕疹的機會增加。外在誘因則有環境轉變、轉天氣、紫外綫和污染等，而塵蟎、部分食物、香料、防腐劑、染料等均可是濕疹的致敏源。

濕疹令人傷腦筋，因為它容易復發，患者一感痕癢忍不住去搔抓，一搔抓令身體的組織胺增加，會使當事人更感痕癢，猶如惡性循環。「所以要在防範翻發方面下工夫，並非着眼於完全根治，而需在控制翻發下着手。」鄭醫生說。

濕疹帶來困擾壓力

她也遇過不少長年累月與濕疹「作戰」的個案，一些濕疹患者因工作壓力，病情不斷惡化，除了需按時服用藥物外，平日更要注重補濕護理，當然學懂釋放壓力也是必須的。「有時會囑病人工作難免有壓力，但要對抗濕疹，保持心情開朗也重要，做足補濕，會令復發沒那麼頻密，患者由每月求醫數次、至每幾個月一次，再減至一年一次，但也未必能完全根治。」

她說，病人因長年搔抓，身體各處也留痕，也變成慢性濕疹。「有些女孩子若臉上滿布濕疹痕迹，確有機會衍生情緒問題。」有一位40多歲的女士，一直與濕疹共存，一臉紅、腫的濕疹痕迹，常被人問發生何事，甚至有人誤以為她有會傳染他人的皮膚病，問得太多，她也懶得解釋，只能困在心中。直至有一次，女士的丈夫致電醫生，原因是太太有輕生念頭，家人屢勸不聽，想醫生開解她。

「我們常說有濕疹好像稀鬆平常，但對一些患者來說，是非常困擾的問題，每當發作，可帶來沉重的心理壓力，千萬不要漠視。」

7成濕疹患者有金黃葡萄球菌

中文大學醫學院早年曾作研究，發現引致兒童中度至嚴重濕疹的主要元兇是金黃葡萄球菌。中大醫學院兒科、微生物學及藥劑學院跟進35名平均13.5歲的濕疹兒童，當中21人病情屬中度，14人病情屬嚴重。研究人員抽取病人濕疹患處的樣本化驗，結果顯示71%病人濕疹最嚴重的位置上有金黃葡萄球菌，也在66%病人的右手肘窩患處發現有菌。

鄭醫生解說：「濕疹患者的皮膚屏障本身已較差，皮膚生態環境也有失衡，確增加金黃葡萄球菌的繁殖機會，並誘發濕疹的發作。除金黃葡萄球菌外，也有機會衍生鏈球菌，導致皮膚發炎。」她指出，當濕疹發作，已有紅腫、脫皮、極之痕癢的徵狀，加上細菌肆虐，會令病情加劇，有需要或會為病人處方抗生素治理。情況不算嚴重的，多處方外塗類固醇或非類固醇藥膏，以阻止皮膚紅腫和發炎；較嚴重的，會以口服抗生素、類固醇及組織胺，作用是消炎、殺菌及止痕癢。最新治療濕疹方法是注射生物製劑，使免疫系統產生調節，減少濕疹發作，受影響部位得以復元。

抗生素需遵從療程，一般3至7日，惟一些較惡的菌類需要種菌，並使用針對性的抗生素，有時療程需長達兩星期。但類固醇用諸濕疹上似沒完沒了，也是不少濕疹患者擔心之處。鄭醫生說：「所有藥物都標明是毒藥，採用的强度、分量和服用時間合適是最重要，類固醇能治療濕疹皮膚發炎及腫脹之效。當然，絕不建議自行買類固醇外塗及服用，若使用的時間過長，會有不同的副作用出現，單單如外塗，使用不當，皮膚變薄及脆弱、長出紅血絲，嚴重會皮膚萎縮；口服不當則可能出現胃出血、骨枯、中央肥胖，甚至導致精神問題。」

亂戒口不如做測試

濕疹病人大多有一張長長的戒口名單，但鄭醫生提醒，要視乎當事人的濕疹是否源自食物敏感所致，宜先抽血進行敏感測試確定。「知悉引致敏感物，會先讓濕疹病人停吃兩星期，病人亦可考慮進行脫敏治療。」測試中最常致敏的食物包括牛奶、雞蛋、麵粉、麩質（Gluten）及芝士等較常見，但不建議胡亂戒吃太多類別食物，尤其是小朋友，以免營養失衡。

濕疹患者要避開致敏源，家居需常保持清潔，消滅塵蟎、清除灰塵，這些都是容易引致濕疹爆發誘因。每星期更換被鋪、不使用地氈，毛公仔也易隱藏塵埃，不宜在家擺放過多。

濕疹的特性，是皮膚太乾太濕也不宜，目前正值入夏，在攝氏二十多度的天氣下，口罩不透氣溫度濕度增加，使濕疹患者叫苦。「不少病人濕疹開始爆發，位置是圍着嘴邊出現。疫情肆虐仍需戴上口罩，患者口罩宜選棉質，或加上一片紙巾吸汗，適時更換。」

另外，鄭醫生提到益菌可抑制壞菌，分解壞菌的有毒物質，益菌有助皮膚調節至適當的酸性狀態，可以減少壞菌如金黃葡萄球菌的滋長。日常適當攝取益生菌，能起預防壞菌的作用，增强皮膚的微生態屏障變相減少濕疹發作，惟鄭醫生強調：「這是輔助形式，不能當作治療濕疹之用。」

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：周美好