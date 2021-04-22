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【再見毛孩】愛犬患糖尿病五年終離世　蔡卓妍傷感悼念：媽媽永遠掛住你

娛樂 10:41 2021/04/22

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

蔡卓妍愛犬離世。

Twins蔡卓妍（阿Sa）一向是愛狗之人，家中飼養了多隻寵物犬，並經常發放跟愛狗的生活照。不過，其中一隻愛犬「柚柚」患有糖尿病，抗病五年終離世。阿Sa昨日在社交平台撰長文懷念愛犬。

阿Sa昨晚在IG發布多張跟「柚柚」合照，並指「兒子」已離開人世，阿Sa傷感留言：「柚柚你已經好叻仔㗎喇！糖尿病咗5年，每一日早晚都要打針，睇唔到嘢又聽唔到嘢。醫生都話你好犀利，兄弟姊妹裏面，你個樣同外形係最似媽媽朱古力嘅。」

阿Sa貼上跟「柚柚」合照悼念。（取自IG）

【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵

難捨離世愛犬

「柚柚」是阿Sa另一愛犬「朱古力」所生，對阿Sa也如家人，她續寫：「每一次見到你我都會諗起朱古力，依家你走先一步，可以同朱古力團聚喇。終於唔使打針，唔使食藥，自由喇。我哋遲啲見啦。媽媽永遠都掛住你。Love you!」

阿Sa愛犬離世，她多位圈中好友如張繼聰、洪卓立、楊丞琳等都有留言安慰她。

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蔡卓妍一向視愛犬如家人，曾擁有5頭小狗，當中4隻為貴婦犬，分別為狗爸爸荔枝、狗媽媽朱古力、大哥月餅、二姐冰皮、弟弟椂柚，她另有一隻約瑟名「小栗子」。

四愛犬全患白內障

高齡「荔枝仔」早前因不適入院。（取自IG）

4隻愛犬因年事已高，全患有白內障，阿Sa經年悉心照顧，其中「朱古力」在14年已去世，當時令阿Sa甚為傷感，表示非常不捨。

早前高齡「荔枝仔」亦因不適入院，令阿Sa非常擔心。她曾分享一張「荔枝仔」躺在病牀上的照片，阿Sa手拖着愛犬，令人憂心。

同場加映：何綺雲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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