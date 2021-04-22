【ERROR成員】三爺IG粉絲逾20萬超越姜濤　193：估唔到我一句咁有影響力

▲ 人氣直線飆升超越姜濤IG粉絲達20萬，193@ERROR：「估唔到我一句咁有影響力。」

組合ERROR成員193（郭嘉駿）憑著敢言性格獲封「三爺」，近日193的人氣更是急升，「三爺」的instagram粉絲人數短短一星期內直線飆升超過10萬追蹤人數。

截至今天（4月22日）上午9點半，193的IG更爬過MIRROR人氣王姜濤，追蹤人數已達20.4萬！

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▲ 193日前在ViuTV音樂頒獎禮接受傳媒訪問再爆金句。（instagram圖片）

193人氣急升

由出道至今貫徹其騎呢搞笑形象的193，因為早前接受媒體訪問回應有關TVB高層曾志偉言論時的直率回答，受到網民的大量好評，人氣隨之而急升。

最能夠反映其人氣的，就是193的instagram帳號。於本月12日，193的IG帳號本來只得8.9萬人追蹤，自從他發表「霸氣回應」之後，一日內追蹤人數激增近2萬人至10.7萬。

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▲ 193在《全民造星》參賽其間已經非常突出。（instagram圖片）

與姜濤旗鼓相當

隨後每日193的IG追蹤人數持續上升，每日約增多1萬人。

截至昨天（4月21日）晚上10時半，193的IG追蹤人數已追平「人氣王」姜濤，雙方同樣有19.9萬人。

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▲ 一周之內上升10萬IG followers實在犀利。（instagram圖片）

於凌晨時份，粉絲們繼續發力，截至今日（22日）凌晨2點半，姜濤的IG追蹤人數達20.1萬，而193的追蹤人數急起直追，已超越姜B達20.2萬！

截至今日上午9點半，姜B追蹤人數停留於20.1萬，193已經達至20.4萬人，成為MIRROR與ERROR當中的終極人氣王！

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想做米線店代言

ERROR的隊友與粉絲們一向都稱呼他為「三爺」，最近人氣暴升後，網民亦隨之稱193為「三爺」，193則表示希望大家稱他為「三哥」就好，還笑謂：「想大家叫返我三哥，希望可以有代言。」

193此話一出，同名的連鎖米線店馬上留言：「打緊比（畀）花姐，三哥巧有Feel。」

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而193亦在社交網站留言謂：「多謝大家支持，估唔到我一句竟然咁有影響力，我以後會慎言了。目前因為我嘅檔期問題，有關商業合作仍然洽商中，麻煩各位乖乖地，唔好再去留言洗版了，嚇親人就唔好啦。3仔已經收到晒大家嘅好意，我愛你哋！」

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▲ 193獲米線店邀請合作。（instagram圖片）

霸氣回應成討論

「霸氣回應」事件要追朔ViuTV與TVB兩台大戰，於本月11日分別以《最後一屆口罩小姐選舉》及《開心大綜藝》對撼而起，TVB高層曾志偉直指ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手，更指對方只得4點收視、節目題材比較偏門，ViuTV應與J2作比較才較合適。

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▲ 事件發生後花姐有著193要小心言論。（instagram圖片）

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至於ERROR成員193在《口罩小姐》總決賽當晚接受媒體訪問隔空回應曾志偉，反問甚麼是J2，又諷刺對方有節目喚《後生仔傾吓偈》，但有主持卻40多歲。他更霸氣表示做好自己就可以，因為一向都不太在意電視收視。

過後又有傳媒問到193有關TVB推出「千禧五虎」意圖對戰ERROR與MIRROR時，193又謂：「乜仲有人用五虎呢啲字咁娘？」再度得到網民讚好。

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