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【新冠肺炎】消息：新增20多宗確診個案涉不明源頭　綠茵英文國際幼兒園老師確診兩班K3學生須檢疫

社會 11:46 2021/04/22

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消息指，今日新增20多宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（22日）新增20多宗確診個案，包括2宗不明源頭感染個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午將舉行疫情記者會交代詳情。

其中綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）表示，學校一名職員昨日初步確診，幼稚園今日（22日）將停課一天。學校昨晚亦向家長發出特別通告，指收到衞生防護中心通知，就讀K3A(a.m.)及K3B(a.m.)的兩班學生被列為密切接觸者，學生需由一位成人陪同進入隔離營，詳細安排將由中心於今日聯絡家長。

據了解該名初步確診職員是一位幼稚園班主任，料今日確診。有K3學生家長向TOPick稱，昨晚已接獲通知或要接受強制檢疫，已準備行李與小朋友一齊入住隔離營，坦言擔心小朋友的身體狀況，同時根據他的了解，學生在學校都有配戴口罩，未了解有何高風險行為屬於密切接觸者，TOPick正向衞生署了解情況。

DSE2021試場防疫指引：

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昨日（21日）本港新增1宗新冠肺炎個案，屬輸入病例，31歲女患者從菲律賓抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店接受檢疫，昨日確診；本地則相隔半個月再出現零確診。

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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