【母乳餵哺】研究指母乳碘質含量僅一半達標　營養師：哺乳媽媽攝取營養的4個提醒

▲ 註冊營養師周詠苑提醒哺乳媽媽，要特別注意碘質及維他命D的攝取。

「我妹妹剛生寶寶，正餵哺母乳，媽媽擔心她的外籍家傭不懂煲湯水，每晚都會去她家幫忙煮飯。」Jenny向我說，「但媽媽說已30年沒照顧初生嬰兒，加上自己當年並沒餵哺母乳，只知道哺乳媽媽要多喝湯水。」

1.補充足夠水份

「多喝湯水，可確保身體水份充足，對製造母乳十分重要；此外，哺乳媽媽的熱量需求增加，每日需額外攝取500卡路里，留意增加進食分量同時，食物選擇方面宜多元化。」我說。

▲ 多喝湯水，可確保身體水份充足，對製造母乳十分重要。（iStock圖片）

2.缺乏碘質損害腦部發育

「她煮的通常是肉餅、排骨、蒸雞等。」

「可多選其他如牛肉、雞蛋、魚類及海鮮呢！」

「海鮮也適宜嗎？她擔心妹妹吃海鮮，會令寶寶出現敏感反應，所以也反對她吃呢！」

我解釋：「曾有本地大學研究指出，香港哺乳媽媽日常飲食所攝取的鈣質、鐵質、碘質，都低於建議水平；該研究更發現測試母乳樣本的碘質含量，只有一半達標。」

奶類含豐富鈣質，每日應進食兩份奶類，如低脂牛奶、乳酪或加鈣豆奶；鐵質方面，貝殼類海鮮如蠔、蜆、帶子，鐵質含量比牛肉、豬肉還豐富；事實上，哺乳媽媽若沒對海鮮敏感的話，便毋須擔心。

點擊圖片觀看富含碘質食物：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

碘質是維持人體新陳代謝和甲狀腺功能必須的微量元素，缺乏碘質會損害嬰兒腦部發育；魚類及海產（如海蝦、蠔、青口）、雞蛋、牛奶及奶製品屬碘質食物來源；選用添加碘的食鹽作煮食，偶爾以紫菜作零食，也可增加攝取碘質；要注意，海帶所含的碘非常高，一星期不宜進食多於一次；碘質攝入過量，亦可影響正常甲狀腺功能。

哺乳媽媽亦可選擇服食含碘的多種維他命及礦物質補充劑，世界衞生組織建議，每日碘質攝取量為250微克。

3.維他命D助骨骼成長

哺乳媽媽攝取不足維他命D也常見，美國兒科學會亦建議，每日給予餵哺母乳寶寶400IU的維他命D補充劑，市面上有寶寶專用的維他命D滴劑，方便直接滴入寶寶口中。

▲ 抱着寶寶在靠近窗邊位置約5至10分鐘，讓其手臂及小腿肌膚可接觸到陽光，吸收維他命D。（iStock圖片）

維他命D 主要幫助骨骼成長，人體本身可透過接觸陽光，自行製造所需維他命D；新冠疫情關係，媽媽或會減少帶同寶寶在戶外接觸陽光；即使不走出屋外，平日在有陽光照入的時候，打開家中窗戶，抱着寶寶在靠近窗邊位置約5至10分鐘，讓其手臂及小腿肌膚可接觸到陽光便夠，但並不建議在陽光最猛烈的中午時間暴曬，亦不宜讓陽光直接照射寶寶面部，以免曬傷皮膚。

點擊圖片觀看富含維他命D食物：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

若平日不常接觸到陽光，建議媽媽應從飲食上攝取維他命D，以增加母乳內的維他命D含量；牛奶、蛋黃、深海魚如三文魚、沙甸魚都含維他命D；不過，深海魚含水銀，不宜大量進食，一星期宜進食不多於兩餐，媽媽亦可透過服食營養補充劑，以攝取足夠維他命D。

4.慎吃濃味及退奶食物

「妹妹的確長期留在家，只是要帶寶寶到健康院才會出外呢！」Jenny再問：「有甚麼食物哺乳期間要避免？」

點擊認識退奶食物：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「應避免飲用含咖啡因及酒精飲品，因咖啡因及酒精可透過母乳傳給寶寶；一些濃味食物或會令母乳出現該食物味道，若媽媽進食後，寶寶對母乳有抗拒反應的話，亦應減少進食。有說豬膶、乳鴿、韭菜有退奶作用，會大大減少母乳分泌，亦不建議食用。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）