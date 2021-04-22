【淘寶電器】港男想淘寶煤氣煮食爐　網民狠批無安全意識恐惹火災

▲ 有網民上載了一張手機截圖，指有人在網上表示，打算在淘寶購買煤氣煮食爐。（圖片來源：Facebook群組 PLAY HARD 玩硬）

秀茂坪寶達邨上周發生一場奪命火災，導致六口之家中4人喪生，引起市民哀思之外，也令大眾更關心電器用品安全。有網民日前就批評，發現有人竟然打算在淘寶購買煤氣煮食爐自用，狠批缺乏安全意識，憂心會再生意外。

有網民周一（19日）在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文，並上載了一張手機截圖，指有人在網上表示，打算在淘寶購買一款價值3,980元人民幣的煤氣煮食爐，更詢問其他網友應該選「天然氣」或是「液態氣」的煮食爐會比較好。

發帖網民指，在香港出售的電器事前都會經過電力檢查，確保安全才會出售，而自行在內地網上購買麥的電器則未經香港檢查。他更表示：

寶達一宗意外，一單都厭（嫌）多，到底人命值幾錢？所有牽涉到安全問題的，唔該你地，唔顧自己都顧下隔離鄰舍！唔該你地用腦好唔好？唔好成日坐住諗野！

除了批評買家無知，該名網民又指，淘寶售價其實跟在香港購買相差不遠：「淘寶買$4000-$5000一個煮食爐，香港買幾多錢呀？平左定貴左你識唔識用腦諗野？」並指自己擔心隔離鄰舍會有人在內地網購電器：「講真！如果我住你隔離我真係驚！住你同屋苑我都驚！要死真係死遠D！」

帖文引起一眾網民論論紛紛，點擊下圖睇留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣