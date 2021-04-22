【2021母親節】帶Super Mum喜來登宅度假食住歎世界　送千元CANVAS皇牌護膚套裝【內附連結】  

▲ 今年就讓媽媽過一個舒適的酒店假期。(酒店提供)

5月母親節臨近，香港喜來登酒店已預備好幫大家寵媽寶獻計，於節日期間呈獻一系列寵媽媽計劃，包括特地為母親節慶祝而設的「Super Mum食住歎世界」宅度假方案，當中有 evollove x CANVAS奧圖玫瑰賦活肌膚套裝 (價值$1,065)於品嘗自助午餐期間，送給寵愛的媽媽。另外亦有為精打細算的母親推介的「限時喜住賞」住宿優惠，以最優惠的價格入住寬敞的套房。

「Super Mum食住歎世界」宅度假方案

入住日期： 2021年5月8日至5月9日

每房每晚價錢：$1,688起 (推廣碼: ZJ6)

其他優惠：除了可延至下午2時退房外，更包括：

1.入住主樓層海港景觀客房

2.於5月8日參與乾花畫架手作坊 (1位成人及1位小童)

3.於5月9日於宴會功能廳內享用母親節自助午餐(2位成人及1位小童)

4.evollove x CANVAS奧圖玫瑰賦活肌膚套裝內有玫瑰保濕護手霜(50ml)、玫瑰高效保濕精華面膜(5塊)、玫瑰24小時全效保濕乳(15ml)及玫瑰滋潤補濕睡眠面膜(15ml)。(每桌限送套裝乙份)



▲ 住宿優惠包括翌日於宴會廳內享用母親節自助午餐，海鮮做頭盤少不了。(酒店提供)

「限時喜住賞」住宿優惠

是專為雙親再次甜蜜二人世界而設，特定期限內可以尊享免費雙「升」禮遇。

入住日期：2021年4月21日至5月15日 (不適用於5月8日)

每房每晚價錢：$899起 (推廣碼: SHO)

1.雙倍的萬豪旅享家積分 (只要父母成為萬豪旅享家會員，就可以雙倍積分開始倆人無數次蜜月之旅，於萬豪全球的酒店以積分換取住宿、旅行體驗、購物、禮品卡及活動等，實行雙倍積分雙倍FUN。)

2.從豪華客房免費「升」級至寬敞的行政套房

備註：所有價目另設加一服務費，而優惠視乎酒店供應而定。預訂可按此連結，及查詢詳情：2732 6771

記者：郭秀芳