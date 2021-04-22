【愛美麗狂想曲】正宮孫慧雪霸氣KO小三　譚凱琪敗走道盡情婦冇好下場【有片】

▲ 《愛美麗狂想曲》中，大婆孫慧雪以簡單說話KO小三譚凱琪。

TVB劇集《愛美麗在想曲》中由譚凱琪飾演的Yan幾近是全劇唯一的奸角，離鄉別井來港發展的她自認識韓磊（黃子恆飾）後，便不惜成為第3者破壞別人家庭，更踩住好姊妹在公司上位，性情大變！

▲ Yan做小三搵上門。（截圖）

孫慧雪霸氣趕走小三

昨晚劇情講到，Yan親身走上韓太（孫慧雪飾）的花店踩場，並向對方宣稱想找黃色的花，因為韓磊覺得她的皮膚白，適合黃色。之後，韓太本來禮貌回應，欲不再爭拗，但Yan卻恃勢凌人，直接指出「你老公出面有女人啊，你仲可以咁嘅？」

之後，韓太就霸氣回應：「你唔係唯一一個，唔係第一個，亦都唔係最後一個，不過韓太就只有一個，就算佢啲女人點咁車輪轉都好啦，最後喊嗰個都唔會係我。」孫慧雪完全演出正宮的氣勢，Yan即無言敗走收場，看得觀眾心裏爽快。

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Yan回家後發現韓磊在家中，並被質問是否有找韓太理論，並以一句「你揸個幾隻股票係時候要放，唔好太貪心諗住賺到最後，見好就收，唔係你會蝕到入肉。」微妙比喻二人的感情關係，指這段不倫關係是時候終結。

Yan再低聲下氣懇求韓磊不要離開，並謂會做好自己，不再在他不需要時出現，可惜對方鐵石心腸要終結關係。Yan難過飲泣，道盡為人情婦的卑微。

▲ 小三敗走收場。（截圖）

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網民力指小三下場抵死

劇集播出後，不少金句都令觀眾受啟發，而今次的大婆霸氣KO小三一幕更是令人大快人心。網民都大讚孫慧雪演得好：「見慣呢種埸面的女人，大婆演得不可隣，不討厭，充滿自信。強！」，並指二人都演得好，期待再次碰場演出。

此外，又有不少人指小三下場抵死：「連個遊戲都未識玩，梗系輸啦」、「其實小三自己攞嚟，本來好地地，但太貪心。」、「大婆見慣大場面，小三點解要咁樣低聲下氣去挽留一個男人，擺明食住你。」

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