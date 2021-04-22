【酒店優惠】W酒店一連5天推住宿快閃優惠$2299起　包雙人早餐+$1,000消費額+雞尾酒+$500水療禮券【附連結及優惠碼】

▲ W酒店一連5天推出住宿快閃優惠。（圖片由酒店提供）

港人未能在外旅遊，相信已心癢身痕到不行，不如在香港的酒店度假2日一夜，一解無法出國旅遊之苦。香港W酒店今日（22日）起至4月26日推出限時快閃優惠「夏日漫味狂想」住宿體驗，賓客更可獲贈高達港幣$1,000餐飲消費額及其他禮遇，非常優惠！

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「夏日漫味狂想」住宿套票包括：

入住香港W酒店一晚

KITCHEN兩位用自助早餐

香港W酒店餐飲消費額（港幣$500消費額適用於奇妙客房及上佳客房; 港幣$1,000消費額適用於奇幻套房; 餐飲消費額只適用於香港W酒店）

W白日夢迎賓驚喜

76樓WET®池畔酒吧兩位用經典雞尾酒及大廚精選小食拼盤

延遲退房至下午6時 (只適用於奇妙客房及上佳客房)

bliss®水療中心港幣$500禮券

每次預訂可獲一個免費泊車車位 (視供應情況而定)

預訂日期: 2021年4月22日上午11時至4月26日上午11時

入住日期：2021年4月22日至5月31日，包括首尾兩天

優惠碼：8AS

預訂連結：https://whongkong.qrd.by/daydreamre-imagined

預訂查詢：3717 2000／wreservations.hk@whotels.com

同場加映：想輕鬆一下，也可以享受下廚樂，簡易食譜即睇：【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩