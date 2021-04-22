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【本地遊】姚思榮料本地遊最快下月8日出團　導遊須接種疫苗團友要用安心出行

社會 10:54 2021/04/22

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旅遊業界均希望盡快復辦本地遊。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，旅遊業界均希望盡快復辦本地遊。旅遊界立法會議員姚思榮表示，上周再約見政府討論有關安排，相信若一切順利，最快下月8日可以出團。

姚思榮今早（22日）在一個電台節目表示，早前約見食物及衞生局局長陳肇始等官員，雙方對復辦本地遊的兩項條件有基本共識，包括所有團友要使用安心出行，以及導遊等前線從業員須接種疫苗。若員工因身體問題未能打針，需說明並向公司備案。

他指，業界認為可接受，估計在下周二（27日）行政會議商討後會公布詳情，惟需時通知業界及相關安排，預料下月1日復辦機會不大，最快要到下月8日至9日。

姚思榮又提到，一直向政府了解香港與新加坡「旅遊氣泡」進展，目前仍未有具體時間表，但相信下月啟動機會較大。他指，特區政府不時與新加坡探討，但為免啟動後又因疫情失控而叫停，故態度審慎。

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責任編輯：陳子謙

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